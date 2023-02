Một người đàn ông bị bắn chết gần Quảng trường Thời đại

Cảnh sát Mỹ đang truy tìm hai tay súng sau khi một người đàn ông 22 tuổi bị bắn chết ở khu vực tấp nập tại Quảng trường Thời đại vào ngày 9/2.

Cảnh sát New York có mặt và phong tỏa hiện trường vụ nổ súng gần Quảng trường Thời đại ngày 9/2. Ảnh: CBS.

Vụ nổ súng diễn ra vào khoảng 17h30 ngày 9/2, gần đường 44 và đại lộ 8 ở Times Quare (Quảng trường Thời đại) ở thành phố New York, Mỹ.

CBS dẫn lời cảnh sát cho biết người đàn ông 22 tuổi đã tranh cãi với ai đó bên ngoài tiệm ăn nhanh Shake Shack, và bị bắn vào ngực.

Nạn nhân sau đó đã đến được cửa hàng Port Deli và nhờ nhân viên thu ngân gọi cảnh sát.

Cảnh sát đã nhận được cuộc gọi 911, đến hiện trường sơ cứu và đưa nạn nhân đến bệnh viện, nhưng người này không qua khỏi.

Một số nguồn tin nói với CBS các điều tra viên tin rằng nạn nhân là mục tiêu bị nhắm đến, và vụ nổ súng có liên quan đến ma túy.

Danh tính nạn nhân chưa được xác định. Cảnh sát nói rằng đang truy tìm "những thủ phạm chưa rõ danh tính".

Vụ nổ súng diễn ra ở khu vực tấp nập của thành phố, chỉ cách vài bước chân để đến nhà hát Broadway, khách sạn, ga điện ngầm và bến xe buýt Port Authority.

Lượng khách du lịch đến thành phố New York đã đạt được 85% so với thời điểm trước đại dịch Covid-19. Dù vậy, việc phục hồi đang gặp những lo ngại về tội phạm gia tăng tại thành phố, theo New York Times.

Ông Kees Van Liempt, 69 tuổi, nói rằng mình đến từ Hà Lan, và có 4 ngày trải nghiệm thành phố cùng vợ và con gái. Ông cho biết cảnh sát đã xuất hiện khi mình rời khỏi tàu điện ngầm vào lúc 18h.

"Lại một ngày khác ở New York. Đó là những gì bạn nghe thấy khi sống cả ngày ở New York - còi báo động, cảnh sát, xe cứu thương, lính cứu hỏa, bất cứ thứ gì", ông nói.