Một người chết trong vụ hỏa hoạn

Sau khi dập được lửa trong căn nhà bị cháy ở An Giang, cảnh sát phát hiện thi thể gia chủ.

Ngày 7/12, Công an huyện Phú Tân (An Giang) xác định được nguyên nhân cháy nhà của ông Trần Văn Thu (63 tuổi, ngụ ấp Phú Qưới, xã Phú Thành) là do chập điện.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Nghiêm Túc.

Gần 23h ngày 5/12, người dân tổ 13 của ấp Phú Qưới phát hiện nhà của ông Thu bị cháy dữ dội nên cùng nhau dập lửa và báo công an. Nhà được làm bằng gỗ nên ngọn lửa nhanh chóng thiêu rụi hoàn toàn căn nhà.

Sau khi đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng phát hiện thi thể ông Thu tại hiện trường. Công an xác định lúc hỏa hoạn xảy ra, ông Thu đang ngủ trong nhà nên tử vong.