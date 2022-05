Một người chết do mưa lũ ở Lạng Sơn

Với cường độ mưa lớn trên 200 mm chỉ trong vòng 6 giờ, mưa lũ ở Lạng Sơn khiến một người chết và hàng chục ngôi nhà ngập sâu.

Sáng 10/5, nhiều nơi ở Lạng Sơn xuất hiện mưa lớn. Từ 1h đến 7h, lượng mưa ghi nhận được ở Bắc Sơn lên đến 216 mm, TP Lạng Sơn 116 mm, Mẫu Sơn 67 mm... Đợt mưa này xảy ra do ảnh hưởng của nam rãnh thấp kết hợp hội tụ gió trên cao.

Tính đến 10h sáng nay, mưa lớn khiến một người chết ở huyện Bắc Sơn do sạt lở đất vào nhà. Ngoài ra, 8 ngôi nhà bị sập đổ, 169 nhà ảnh hưởng do sạt lở và ngập úng. Riêng 43 hộ gia đình bị nước tràn vào nhà với độ sâu ngập 0,1-0,5 m, trong đó 27 hộ đã phải di dời.

Về nông nghiệp, hơn 1.500 ha lúa và hoa màu ngập cục bộ; 3 ha thủy sản và 6 con gia súc bị cuốn trôi. Trong khi đó, 13 cột điện đã bị đổ, gãy.

Mưa lũ cũng khiến nhiều tuyến đường ngập cục bộ, ách tắc ở khu vực các huyện Cao Lộc, Tràng Định, Văn Lãng, Bắc Sơn, Chí Lăng.

Hiện, lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn và Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai thành lập đoàn kiểm tra các địa bàn chịu thiệt hại; rà soát phương án chống thiên tai và tiếp tục cảnh báo về diễn biến mưa lớn để người dân chủ động ứng phó.

Sáng 10/5, mưa lớn khiến nhiều khu vực trũng, thấp của thành phố Lạng Sơn và cửa khẩu Cốc Nam ngập nặng nề. Ảnh: Đức Phú.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa dông tiếp diễn ở miền Bắc trong ngày 10-11/5 với lượng phổ biến 40-60 mm. Từ đêm 11 đến 15/5, lượng mưa tại khu vực có xu hướng tăng dần. Thời gian mưa tập trung về chiều tối và đêm.

Ngày 15-16/5, vùng mưa có khả năng dịch dần xuống khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế.

Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân đề phòng hiện tượng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở Bắc Bộ, Trung Bộ. Đồng thời, miền núi cảnh báo nguy cơ sạt lở đất, lũ quét; ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp, ven sông.

Trong khi đó, Hà Nội và các tỉnh, thành phố Đồng bằng Bắc Bộ duy trì mức nhiệt 25-33 độ C đến ngày 12/5. Thời tiết oi nóng vào ban ngày nhưng ít khi có nắng, chủ yếu nhiều mây và mưa dông.

Đến 13/5, Hà Nội ghi nhận mức giảm nhiệt xuống ngưỡng 22-27 độ C và tiếp tục giảm trong hai ngày tiếp theo do ảnh hưởng của không khí lạnh. Cuối tuần này, người dân thủ đô sẽ trải qua kiểu thời tiết mát mẻ, mưa dông kéo dài với nền nhiệt dao động 20-26 độ C.