Một ngày sống tận hưởng như người Nhật

Nếu muốn ghé thăm xứ sở Mặt Trời mọc, trải nghiệm một ngày làm người Nhật với triết lý sống giản đơn, hạnh phúc, bạn có thể đến Kawara My An Onsen Resort.

Khoác lên mình bộ yukata truyền thống, ngâm mình trong bể onsen khoáng nóng, thưởng thức ẩm thực, trà đạo xứ phù tang… bạn như trải nghiệm trọn vẹn phong cách sống chuẩn Nhật Bản.

Chiêm ngưỡng kiến trúc sân vườn thiền định buổi sớm

Tọa lạc tại Mỹ An (thành phố Huế), Kawara My An Onsen Resort là khu nghỉ dưỡng phức hợp cao cấp, quy mô lớn với khu onsen, khách sạn, biệt thự, nhà hàng, spa, giải trí và đa dạng tiện ích. Nơi đây trở thành chốn nghỉ dưỡng lý tưởng để du khách hòa mình vào thiên nhiên, tận hưởng liệu pháp chăm sóc sức khỏe - sắc đẹp - trí lực chuẩn Nhật Bản.

Du khách đến My An Onsen Resort được chuẩn bị sẵn bộ yukata để hóa thân thành người Nhật.

Toàn bộ khu nghỉ dưỡng được bao phủ bởi không gian tươi xanh, mát mẻ và trong lành. Những mảng xanh được thiết kế theo phong cách Tsukiyama (Trúc Sơn) và sân vườn thiền định Karesansui (Zen Garden) - kiểu vườn truyền thống của Nhật Bản, kết hợp từ đá cảnh, gốc cây cổ quý hiếm đan xen bóng tùng, thông La Hán, mang đặc trưng xứ phù tang.

Một trong những hồ cá Koi lớn nhất miền Trung tại Kawara My An Onsen Resort.

Bước chân vào khu vườn buổi ban mai, men theo con đường lát sỏi, dọc hồ và suối trong sân vườn thiền định, du khách bắt gặp những gốc cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Đặc biệt, nơi đây bố trí một trong những hồ cá Koi lớn nhất miền Trung, với gần 1.000 cá thể. Tất cả giúp du khách tìm thấy sự bình yên, tĩnh tại và thư thái bên trong.

Trải nghiệm onsen chuẩn Nhật Bản lúc chiều tà

Ngoài sông Hương, núi Ngự, nhã nhạc cung đình, Huế giờ đây có thêm My An Onsen Resort với nghệ thuật onsen 9 bước chuẩn Nhật độc đáo.

Onsen hay “ôn tuyền” là văn hóa ngâm tắm khoáng nóng thiên nhiên của người Nhật.

Khi hoàng hôn xuống, nắng tắt dần, bạn có thể ngâm mình trong dòng khoáng tự nhiên, để hơi nóng lan tỏa, xoa dịu những vùng mệt mỏi trên cơ thể. Onsen không chỉ tái tạo năng lượng, mà còn giúp nâng niu cơ thể, cảm nhận mối gắn kết giữa con người với thiên nhiên.

Được phát hiện trong cuộc khảo sát địa chất vào tháng 6/1979, dòng khoáng Mỹ An là nguồn khoáng nóng quý giá, chứa nhiều khoáng chất tốt cho sức khỏe. Đặc biệt, hàm lượng lưu huỳnh lên đến 64,5 mg/l - chỉ số an toàn, phù hợp trị liệu và chăm sóc.

Bên cạnh hệ thống bể onsen, đến Kawara My An Onsen Resort, du khách không nên bỏ lỡ trải nghiệm xông Ganban gồm: Phòng xông GanbanYoku hỗ trợ đào thải độc, chống lão hóa, cải thiện xương khớp và tuần hoàn máu; phòng xông Himalaya hỗ trợ làm ấm cơ thể, kích hoạt tế bào, cải thiện giấc ngủ, giảm stress; phòng xông Iki giảm nguy cơ mắc bệnh về tim, đào thải mồ hôi cùng tạp chất, làm đẹp da, chống lão hóa; phòng xông Tuyết cân bằng thân nhiệt, hỗ trợ săn chắc cơ bắp, làn da.

Sau phút giây thư giãn cùng khoáng nóng, du khách có thể trải nghiệm phong vị Nhật Bản trong không gian ẩm thực sang trọng, với món ăn được chế biến bởi đầu bếp hàng đầu.

Nằm tại tầng 2 khu onsen, nhà hàng Mai dành riêng cho tín đồ món Nhật.

Với lối thiết kế tối giản nhưng chỉn chu trong từng chi tiết, kết hợp sự tinh tế và tỉ mỉ của nghệ thuật ẩm thực Nhật Bản, nhà hàng Mai hứa hẹn chinh phục khẩu vị mọi du khách. Tại đây, du khách có thể vừa thưởng thức bữa ăn, vừa ngắm nhìn hồ cá Koi và không gian vườn xanh, để sự bình yên tràn ngập trong hành trình trải nghiệm ẩm thực.

Điểm khác biệt lớn của My An Onsen Resort nằm ở văn hóa Omotenashi, được áp dụng thành quy trình vận hành khu nghỉ dưỡng. Omotenashi là tinh thần Nhật Bản, văn hóa phục vụ không vì tiền tip, chân thành và tận tâm với tất cả khách hàng.

Ông Đỗ Văn Chung - đại diện chủ đầu tư khu nghỉ dưỡng Kawara My An Onsen Resort - cho biết: "Mỗi nhân viên được đào tạo để ứng xử với khách hàng như người thân, chỉ có cơ hội gặp lần duy nhất và phải dành những điều tốt đẹp nhất cho họ. Khách hàng đến Kawara My An Onsen Resort được chào đón như về nhà, có không gian thư giãn để tái tạo năng lượng. Văn hóa Omotenashi là niềm tự hào của chúng tôi, đồng thời thu hút khách hàng quay trở lại nhiều lần".