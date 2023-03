Một ngày huấn luyện của gần 2.000 sinh viên ngành công an

Lê Thị Mỹ Tiên (24 tuổi, quê Trà Vinh) sau khi cưới chồng được 2 tháng, nữ sinh trúng tuyển văn bằng 2 vào Trường Đại học An ninh nhân dân. Tiên đã huấn luyện được hơn một tháng tại trung tâm. "Chồng tôi là công an. Khi trúng tuyển vào ngành Công an nhân dân, tôi rất vinh dự. Tôi được chồng, người thân ủng hộ", Tiên nói.