Một ngày của Kubi - vũ công nhí vừa vô địch thế giới

May cũng ngồi bên cạnh xem các bạn nhảy. Đối với con, May là đồng đội tốt. May xinh gái, đáng yêu và vui. Chơi cùng nhau, tụi con chí chóe suốt ngày. Ba dặn con phải nhường May, dìu bạn nhảy trên sân khấu. Còn ở ngoài, tụi con bằng tuổi nên chơi với nhau, không ai chịu thua ai.