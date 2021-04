Một ngày của nghiên cứu sinh tiến sĩ ở New Zealand

Nhưng chiều nay là một dịp đặc biệt khác vì tôi được tham gia lễ trao giải cuộc thi “New Zealand - Bật mí trăm điều thú vị” do Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) tổ chức. Với bài thi “New Zealand - Những năm tháng thanh xuân rực rỡ”, tôi may mắn giành giải nhì. Thật tiếc khi không thể tham dự sự kiện tại Việt Nam, nhưng tôi vẫn vô cùng hạnh phúc khi được theo dõi và giao lưu với mọi người tại sự kiện bằng hình thức livestream.