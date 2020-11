Một ngày của du học sinh Việt tại New Zealand

Độc giả có thể cập nhật chính sách du học mới nhất của xứ kiwi tại Ngày hội du học New Zealand trực tuyến, diễn ra vào 9h-12h ngày 22/11. Chương trình do IDP và Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) tổ chức là cơ hội để phụ huynh cùng các bạn trẻ nhận tư vấn từ 11 trường uy tín hàng đầu New Zealand; giao lưu cùng du học sinh và tìm hiểu cơ hội học bổng, làm việc sau tốt nghiệp. Học sinh nộp hồ sơ tại chỗ có thể nhận ưu đãi đến 1,5 triệu đồng. Độc giả tìm hiểu thông tin và đăng ký tham gia tại đây.