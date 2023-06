Một năm yêu nhau sóng gió của Phương Oanh, Shark Bình trước kết hôn

Shark Bình và Phương Oanh vừa đăng ký kết hôn. Họ trải qua gần một năm yêu nhau với nhiều tranh luận.

Ngày 15/6, Phương Oanh và Shark Bình (Nguyễn Hòa Bình) đăng ký kết hôn tại quê nhà nữ diễn viên là phường Liêm Chính, Phủ Lý, Hà Nam. Đây là cột mốc đánh dấu chặng đường mới sau gần một năm hẹn hò đầy sóng gió của hai người.

Chặng đường tình yêu nhiều tranh cãi

Cách đây gần một năm, tháng 8/2022, Phương Oanh và Shark Bình cũng là tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Đó là lần đầu tiên hai người lộ hình thân mật rồi dấy lên nghi vấn hẹn hò và cả những tranh luận. Thời điểm đó, Shark Bình chưa ly hôn doanh nhân Đào Lan Hương.

Trả lời Tri thức trực tuyến khi đó, Shark Bình cho biết ông và bà Đào Lan Hương đã ly thân nhiều năm nên diễn viên Quỳnh búp bê không phải người thứ 3 như dân mạng đồn thổi. Theo Shark Bình, ông và Phương Oanh xuất hiện cùng nhau tại nhiều nơi đồng thời không có ý định giữ bí mật về mối quan hệ này. Họ chỉ không chia sẻ công khai vì không muốn ồn ào.

“Việc nam nữ độc thân tìm hiểu và có mối quan hệ tình cảm là chuyện bình thường trong xã hội. Chúng tôi quen biết nhau sau một thời gian độc thân khá dài, nên chắc chắn không có câu chuyện người thứ ba ở đây”, doanh nhân nói.

Ngay sau đó, doanh nhân Đào Lan Hương lên tiếng cho biết bà và Shark Bình chưa hề ly hôn. Giải thích vấn đề này, Shark Bình cho biết từ năm 2020, ông đã chuyển ra khỏi căn nhà từng sống chung với bà Đào Lan Hương. Do đó, Shark Bình cho rằng thông tin do bà Hương cung cấp "chưa chính xác so với thực tế khách quan".

Mối quan hệ giữa bà Đào Lan Hương - Shark Bình - Phương Oanh từng thu hút sự quan tâm của dư luận suốt thời gian dài.

"Chúng tôi đã thoả thuận bằng miệng với nhau rằng trong thời gian ly thân, bất kỳ ai cũng có thể nộp đơn đồng thuận ly hôn đã ký để chấm dứt tình trạng hôn nhân. Sau này vì cảm thấy không thể cứu vãn nên tôi nộp đơn ra toà án nhân dân quận để chờ quyết định. Trong thời gian này mỗi bên đều có quyền tìm hiểu và có những mối quan hệ riêng”, Shark Bình khẳng định.

Sự việc tiếp tục có nhiều diễn biến và luôn được công chúng quan tâm, bàn tán. Một ngày sau khi bà Đào Lan Hương lên tiếng (tức tối 27/8/2022), trao đổi với Tri thức trực tuyến, luật sư Hà Trọng Đại - đại diện pháp lý của doanh nhân - cho biết vợ chồng Shark Bình chưa gửi bất kỳ đơn đồng thuận ly hôn nào lên tòa án.

Do đó, nếu giữa Phương Oanh và Shark Bình có quan hệ bất chính, bà Đào Lan Hương sẽ làm văn bản gửi lên cơ quan chủ quản của nữ diễn viên, đồng thời tiếp tục có những động thái khác.

Tới 24/9/2022, Phương Oanh có bữa tiệc mừng sinh nhật tuổi 33. Nữ diễn viên và Shark Bình chụp hình thân mật. Thậm chí, theo nguồn tin của Tri thức trực tuyến, doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) là người đứng ra tổ chức tiệc sinh nhật cho Phương Oanh.

Trước động thái của Shark Bình và Phương Oanh, bà Đào Lan Hương chia sẻ: "Thương những đứa trẻ chưa từng được tổ chức sinh nhật, chứ không phải là sinh nhật hoành tráng. Đã định thôi nhưng tôi quyết định sẽ làm văn bản gửi đi các cơ quan quản lý để xử lý những hành vi, tư cách không phù hợp với thuần phong mỹ tục".

Hai ngày sau đó, người đại diện theo ủy quyền của doanh nhân Đào Lan Hương cho biết bà đã làm việc với thừa phát lại để lập vi bằng các bài viết trên trang cá nhân của Phương Oanh về mối quan hệ tình cảm giữa nữ diễn viên này và Shark Bình.

Tới 29/9/2022, Shark Bình và bà Đào Lan Hương có buổi hòa giải. Tuy nhiên, họ chưa thỏa thuận được vấn đề phân chia tài sản nên bà Hương đề nghị tòa án cho thêm thời gian.

Sau gần một năm với nhiều diễn biến, tới 9/5, ông Bình và bà Đào Lan Hương xác nhận với Tri thức trực tuyến hoàn tất thủ tục ly hôn. Hai người mong những tranh cãi thời gian qua được khép lại để có cuộc sống an yên.

Ông Bình cho biết: “Sau hơn 3 năm kể từ ngày ký đơn đồng thuận ly hôn và hoàn tất chia tài sản, đến nay tôi với vợ cũ đã thỏa thuận xong việc chia tài sản (bổ sung) đồng thời hoàn tất thủ tục, giấy tờ ly hôn theo ‘Quyết định công nhận thuận tình ly hôn’ của TAND quận Hà Đông”.

Nhiều lần bức xúc lên tiếng vì chuyện tình cảm bị chú ý quá mức

Trong khoảng một năm hẹn hò, Shark Bình và Phương Oanh được quan tâm trong mọi động thái. Cuối tháng 8/2022 - không lâu sau khi lộ hình hẹn hò - Phương Oanh tâm sự cô bị ảnh hưởng về danh tiếng và uy tín.

“Tôi từng nghĩ chuyện tình cảm nên giữ cho riêng mình. Nhưng những ồn ào và đồn đoán sai sự thật đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín danh dự nên tôi phải lên tiếng. Tôi và anh Bình đang hẹn hò. Chúng tôi chưa bao giờ giấu điều này. Chúng tôi thường xuyên xuất hiện công khai cùng nhau và bạn bè thân thiết đều biết”, Phương Oanh cho biết.

Nữ diễn viên khẳng định đến với Shark Bình khi ông đang độc thân. Cô cảm thấy không hổ thẹn vì không làm gì sai trái, khuất tất.

Shark Bình bên Phương Oanh trong dịp sinh nhật nữ diễn viên.

Phương Oanh từng khóa trang cá nhân trong khoảng một tháng với lý do muốn nghỉ ngơi và tập trung kinh doanh. Trong khi đó, đối mặt với những tranh cãi trên mạng xã hội, Shark Bình cũng bày tỏ ông cảm thấy có lỗi với hai con và Phương Oanh.

Shark Bình cho biết: “Trong sự việc lần này, những người làm tôi cảm thấy có lỗi nhất là các con (may là tâm lý các cháu đang rất ổn và hiểu chuyện) và Phương Oanh. Họ là những nạn nhân vô tội bị cố tình kéo vào cuộc tranh chấp này. Trong đó, Phương Oanh bị lập lờ chơi chữ để vu khống là tiểu tam, trà xanh, người thứ ba cùng vô số lời lẽ xuyên tạc, nhục mạ. Một bộ phận dân mạng không hiểu chuyện và thông qua nhiều tài khoản mạng xã hội nặc danh đã xúc phạm uy tín, danh dự của cô ấy”.

Từ đầu năm nay, hai người dần thoải mái tương tác trên mạng xã hội. Họ bình luận dưới những bài viết của nhau. Phương Oanh và Shark Bình cũng cùng nhau du lịch nước ngoài hay Hà Giang hồi tháng 2. Gần đây, khoảnh khắc Phương Oanh dắt tay con gái Shark Bình khi họ cùng nhau đi ăn cũng lan truyền trên mạng xã hội. Các bài viết về hai người luôn thu hút những lời bàn tán và không ít trong số đó là bình luận tiêu cực.

Nữ diễn viên sinh năm 1990 từng bức xúc việc bị chụp lén hành động tình tứ với Shark Bình khi họ đi ăn. Phương Oanh bày tỏ tình trạng này kéo dài suốt nhiều tháng qua và có những lúc cô không đủ mạnh mẽ để đối mặt.

“Tôi cảm thấy bản thân đang mất dần quyền cơ bản của con người. Tôi nhiều lần tự hỏi người nổi tiếng có được bảo vệ hay không. Hành vi lăng mạ, xúc phạm thậm tệ và chia sẻ những video không được sự cho phép của người bị quay cũng là vi phạm. Tại sao họ cướp đi quyền con người của tôi như vậy", Phương Oanh chia sẻ với Tri thức trực tuyến.

Khép lại chặng đường yêu nhau đầy ồn ào, Phương Oanh và Shark Bình chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp vào 15/6.