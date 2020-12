Một năm yêu, cưới, chia tay của hot girl Việt

Sau khi chia tay Quang Huân, tháng 4 vừa qua, Mẫn Tiên công khai bạn trai mới là "hot boy bóng rổ" Nguyễn Thịnh Hưng (biệt danh Hưng James). Trước đó, hot girl sinh năm 1996 chia sẻ nhiều ảnh chụp từ phía sau hoặc không rõ mặt bạn trai trên trang cá nhân. "Never been good at trusting but there's something 'bout him I'm in love with (tạm dịch: Chưa bao giờ dành trọn niềm tin nhưng ở anh có điều gì đó khiến tôi chìm đắm vào tình yêu)", Mẫn Tiên dành lời ngọt ngào cho đối phương. Ảnh: Instagram NV.