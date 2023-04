Một năm kỷ lục của xuất bản Anh

Có 669 triệu cuốn sách giấy được bán ở Anh vào năm ngoái, tổng doanh thu 6,9 tỷ bảng, theo số liệu mới từ Hiệp hội các nhà xuất bản Anh.

Sách tiếp tục có "sức hấp dẫn vượt thời gian" với người Anh. Ảnh: Kathy deWitt/Alamy/The Guardian.

The Guardian gọi số liệu bán sách tại Anh năm qua là con số kỷ lục. Tờ này dẫn số liệu từ A Year in Publishing, một nghiên cứu về thị trường sách mà Hiệp hội các nhà xuất bản Anh mới công bố. Theo nghiên cứu này, doanh số bán hàng đã tăng 4% so với năm 2021. Vào năm 2022, 669 triệu cuốn sách giấy đã được bán ở Vương quốc Anh, mức tổng thể cao nhất từng được ghi nhận.

Thị trường xuất khẩu đã tăng 8% vào năm 2022, với tổng doanh thu là 4,1 tỷ bảng Anh. Tuy nhiên, doanh số bán hàng trong nước giảm nhẹ, 1% xuống còn 2,7 tỷ bảng Anh.

Trong nhóm sách của thị trường tiêu dùng, doanh số bán sách in tăng 2% lên 1,8 tỷ bảng Anh, doanh số bán sách kỹ thuật số cũng tăng 2% lên 423 triệu bảng Anh và lượt tải xuống sách nói tăng 8% lên 164 triệu bảng Anh. Sách hư cấu tăng 9% lên 797 triệu bảng doanh thu và sách thiếu nhi tăng 1%. Sách phi hư cấu giảm 2%, nhưng vẫn chiếm 1 tỷ bảng Anh.

Rebecca Smart, Chủ tịch hội đồng các nhà xuất bản tiêu dùng của Hiệp hội và đồng Giám đốc điều hành của DK Books, nói rằng "thật đáng thất vọng khi thấy tổng doanh số bán hàng trong nước giảm nhẹ, nhưng thật tuyệt khi thấy tiểu thuyết và sách nói hoạt động đặc biệt tốt khi mọi người tiếp tục giải trí và khám phá thông qua sách”.

Dan Conway, giám đốc điều hành của Hiệp hội các nhà xuất bản, cho biết ngành xuất bản đã “thể hiện sức mạnh khi đối mặt với một năm khó khăn với nhiều người và một lần nữa đã chứng minh vai trò quan trọng của nó trong các ngành công nghiệp sáng tạo rộng lớn hơn".

Chi phí sản xuất sách đã tăng lên, phần lớn là do chi phí giấy và năng lượng tăng cũng như ảnh hưởng của Brexit. Ngoài ra, cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt cũng có tác động tới ngành sách nước Anh. Một nghiên cứu cho thấy cứ 5 phụ huynh và người chăm sóc thì có một người chi tiêu ít hơn vào sách cho con cái họ.

Nhưng Conway cho biết doanh số bán hàng của năm 2022 là “minh chứng cho sức hấp dẫn vượt thời gian của sách; chúng mang lại sự thoải mái và thoát ly cho độc giả, có thể là một nguồn giáo dục và học tập tốt và có thể tồn tại suốt đời”.

Ông nói thêm: “Với cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt đang tiếp diễn, việc đọc sách như một niềm an ủi cho người lớn và để khuyến khích sự sáng tạo, học hỏi ở trẻ em phải được trân trọng.

BookTok - tên được đặt cho nền tảng truyền thông xã hội cộng đồng sách của TikTok - tiếp tục “khuyến khích nhiều người khơi dậy niềm đam mê đọc sách của họ”, Conway cho biết. Công việc của những người có ảnh hưởng đến cuốn sách sẽ là “mấu chốt trong việc đảm bảo rằng ngành này vẫn phát triển”.

A Year in Publishing cũng xem xét mảng xuất bản giáo dục và học thuật. Xuất bản giáo dục có tổng thu nhập là 634 triệu bảng, tăng 16%, trong khi doanh thu của nhà xuất bản học thuật tăng 3% so với năm trước lên 3,5 tỷ bảng.