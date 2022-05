Mốt nam giới mặc crop top

Món đồ hở bụng tưởng chừng dành riêng cho phái đẹp lại được một bộ phận nam giới yêu thích.

Gần đây, việc Tiến Linh cởi áo ăn mừng, để lộ chiếc sport bra đã gây chú ý. Nhiều người tưởng chiếc áo Tiến Linh mặc là crop top. Tuy nhiên, đây thực tế lại là công cụ theo dõi chỉ số của các cầu thủ, phục vụ việc phân tích.

Trong giới thời trang, nam giới cũng mặc crop top. Dù không quá phổ biến, gần đây, nó đã trở lại nhờ những ngôi sao như Harry Styles, Jaden Smith...

Món đồ của các vận động viên

Áo crop top không phải xu hướng liên quan đến sự trỗi dậy của phong trào thời trang phi giới tính. Nó vốn xuất hiện từ các đại học ở Mỹ vào những năm 1970. Chiếc áo hở bụng đem đến vẻ nam tính và sự thuận tiện khi tham gia các môn thể thao.

Theo tạp chí MEL, những người đầu tiên mặc crop top là các cầu thủ bóng bầu dục. Việc mặc những chiếc áo ngắn giúp họ hạn chế bị đối thủ túm áo trong các pha truy cản.

Crop top vốn được nam giới mặc từ lâu. Ảnh: Azcentral.

Sau này, các vận động viên thể hình hay võ sĩ quyền anh cũng mặc nó để khoe cơ bụng hoàn hảo. Trước kia, có thời gian, nam giới không được mặc áo trong phòng gym. Đây cũng có thể xem là cách "lách luật".

Không lâu sau, những chiếc áo này đã trở thành một phần của văn hóa đại chúng và xuất hiện trong nhiều bộ phim của thập niên 1980, 1990: Từ Johnny Depp trong A Nightmare on Elm Street đến Will Smith trong The Fresh Prince of Bel Air hay Matthew McConaughey trong Magic Mike và Apollo Creed trong Rocky III.

Giai đoạn những năm 1970 đến những năm 1990 là thời kỳ cực thịnh của áo crop top cho nam. Không chỉ trong thể thao, loại trang phục này còn được các ngôi sao nhạc punk, glam rock, grunge... yêu thích.

Tạm biến mất

Sang đến thiên niên kỷ mới, chiếc áo crop top bỗng biến mất. Từ người nổi tiếng đến người bình thường đều không còn mặc nó. Ngôi sao nam cuối cùng xuất hiện với bộ đồ hở bụng là Ginuwine tại Radio Music năm 2000.

Các vấn đề về giới tính khiến nam giới từng ngại mặc crop top. Ảnh: Teen Vogue.

Tiến sĩ Shaun Cole, Phó giáo sư Thời trang tại Trường Nghệ thuật Winchester, giải thích ở Anh giai đoạn này, từng có luật ngầm không khuyến khích đồng tính trong trường học. Những người đàn ông không muốn bị coi là đồng tính.

"Thời trang cũng thế. Do đó, họ ngại khoác lên mình những chiếc crop top để khỏi mang tiếng xấu. Tuy nhiên, mong muốn thể hiện gu thẩm mỹ cá nhân của họ chưa bao giờ biến mất hoàn toàn", Cole nói.

Trở lại

Ngày nay, khái niệm phi giới tính là xu hướng của giới thời trang. Các chuẩn mực về giới tính đang dần biến mất.

"Quần áo không còn đơn giản là nam hay nữ. Giới tính trong thời trang đã trở nên linh hoạt hơn nhiều khi thế hệ trẻ muốn thử nhiều hơn chỉ một giới tính", Vicki Karaminas, Giáo sư tại Đại học Massey, giải thích.

Đồng quan điểm, Kati Chitrakorn, biên tập viên mảng bán lẻ tại Vogue Business, cho biết thời trang nam đang quan tâm nhiều hơn những thứ từng chỉ dành cho phụ nữ như giày cao gót, đồ trang sức, diềm xếp...

Theo Chitrakorn, điều này có thể do sự thay đổi nhận thức của xã hội. Định nghĩa của nam tính không còn bị bó hẹp nữa.

Sự nam tính hiện không còn bị quá gò bó. Ảnh: NSSG Club.

Với sự lên ngôi của xu hướng phi giới tính, khát vọng tự do thể hiện mình, ngày càng nhiều nam giới tự tin khoác lên mình crop top.

Kid Cudi lên sân khấu tại Coachella 2014 trong chiếc áo crop top đỏ siêu nhỏ. Hay tại Grammy 2020, Lil Nas X mặc đồ cao bồi màu hồng với những đường cắt xẻ gây sốc.

Trong MV Watermelon Sugar, Harry Styles đã chọn một chiếc áo pull len ngắn và bó sát trông khá nữ tính. Trên tạp chí Vogue Uomo số tháng 2, Romeo Beckham cũng tự tin khoe phần bụng của mình khi tạo dáng.

"Trong ngành công nghiệp làm đẹp và thời trang, chuẩn mực giới tính dần biến mất", trích nhận xét của NSSG Club.