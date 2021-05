Mốt mặc váy lồng ngoài quần độc đáo

Thực tế, kiểu ăn mặc trên đã được các nhà mốt áp dụng trên sàn diễn từ lâu. Vượt ra ngoài phạm vi đó, việc phối váy dài với quần đang dần trở nên phổ biến, đặc biệt với giới nghệ sĩ và tín đồ thời trang. Tại một số nền văn hóa điển hình là Ấn Độ, các cô gái cũng thường xuyên mặc quần và váy cùng lúc. Ảnh: Who What Wear, The Fashion Spot.