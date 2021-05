Mốt mặc quần ngắn khoe đùi của nam giới

Milo Ventimiglia - ngôi sao của This Is Us - thường không được chú ý trong lĩnh vực thời trang. Tuy nhiên, qua bức ảnh ghi lại khoảnh khắc nam diễn viên rời khỏi phòng tập trong chiếc quần đùi ngắn vào tháng trước, cộng đồng mạng đã chú ý đến anh. Từ đó, xu hướng quần "thiếu vải" của nam giới trở nên phổ biến, theo SCMP. Ảnh: Therock, Backgrid.