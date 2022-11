Mốt mặc như người giàu ở khách sạn

Xu hướng này được truyền cảm hứng từ những người thuộc tầng lớp thượng lưu hay nghệ sĩ nổi tiếng thường đến khách sạn ở Mỹ.

Leighton Meester trong vai Blair Waldorf của "Gossip Girl". Ảnh: Nancy Kaszerman.

Xu hướng thời trang ngày nay có sự thay thay đổi nhanh chóng. Sau phong cách cottagecore mang đậm dấu ấn nông thôn, mermaidcore gắn liền với những món đồ trang sức bằng ốc xà cừ hay gorpcore giúp quần áo đi bộ đường dài đường dài nổi lên, plazacore được dự đoán là mốt tiếp theo thống trị mùa thu đông 2022, theo Vogue.

Nhiều chuyên gia thời trang cho biết đây là điều tất yếu sau khi chứng kiến balletcore hay regencycore được đón nhận nồng nhiệt trong năm qua.

Phong cách toát lên sự giàu có

Phong cách này phù hợp với những ai yêu thích nét cổ điển và thẩm mỹ “old money aesthetic” (phong cách tiền cũ). Tatler nhận định plazacore dành riêng cho lối sống của những người giàu có. Nó được kết hợp bởi phong cách preppy cổ điển với các chi tiết nữ tính. Cách dễ nhất để hình dung đến plazacore là hãy nghĩ đến phong cách của những người giàu thường xuyên ở khách sạn Plaza tại thành phố New York, Mỹ.

Khách sạn Plaza ở Mỹ. Ảnh: Philip Scalia.

Khách sạn này được khai trương vào năm 1907. Vị khách đầu tiên ký vào sổ đăng ký của địa danh lấy cảm hứng từ lâu đài là Alfred Vanderbilt - doanh nhân giàu có người Mỹ. Sự xuất hiện của ông được sắp xếp bởi người quản lý đầu tiên vì muốn thu hút sự chú ý. Sau đó, địa danh này đã thực sự trở thành nơi ở yêu thích của nhóm quý tộc và nghệ sĩ giải trí của Mỹ.

Trong suốt những năm 1920 và 1930, nó đã trở thành lựa chọn hàng đầu của các nhân vật máu mặt. Tiếp đến là Black and White Ball (Dạ vũ đen và trắng) của Truman Capote được tổ chức vào năm 1966. Đám cưới của Donald Trump và Marla Maples vào năm 1993 hay Michael Douglas và Catherine Zeta-Jones vào năm 2000 cũng ghi dấu ấn cho nơi này.

“Những người thanh lịch, thượng lưu và giàu có đều đổ xô đến đại lộ số 5 trong hơn 100 năm”, Tatler nhận định.

Khoảnh khắc Elizabeth Taylor và Judith Peabody ở khách sạn. Ảnh: Ron Galella, Ben Martin.

Trong những năm 1990, Blair Waldorf của Gossip Girl tạo nên dấu ấn với nhiều bộ quần áo đến từ nhà mốt Chanel sang trọng. Hay nhân vật Eloise của tác giả Kay Thompson toát lên sự giàu có khi mới 6 tuổi. Cô bé này thường được tô điểm bởi chiếc áo tay phồng màu trắng, tất cao đến đầu gối, đôi giày lười sáng bóng và một chiếc nơ màu hồng.

Những bộ đồng điệu làm bằng vải tweed, pinafore màu pastel, áo blouse cổ peter pan, băng đô, găng tay opera và trang sức ngọc trai mang đến sự tinh tế cổ điển là những món đồ nổi bật gắn liền với mốt plazacore.

Cách để bắt kịp mốt

Trên sàn diễn hồi tháng 9, các nhà thiết kế cũng bắt kịp xu hướng này. Thom Browne đã giới thiệu nhiều áo khoác màu nhạt kết hợp với váy xếp ly và nơ. Bora Aksu được yêu thích ở London (Anh) kết hợp mũ nồi và quần tất ren. Trong khi đó, AMI chọn cách tiếp cận hoài cổ về những năm 2000 với áo khoác kẻ sọc và váy mini denim. Chanel thậm chí còn có cả một bộ sưu tập dành riêng cho tình yêu vải tweed của hãng.

Các nhà tạo mẫu khuyên nếu muốn bám xu hướng này, hãy chuẩn bị những bộ quần áo vải tweed, Mary Janes, trang sức ngọc trai và thần thái tự tin, toát lên vẻ sang trọng. Đó được xem là những thứ “cốt lõi”.

Các nhà mốt mang đến sự mới mẻ cho phong cách plazacore thời hiện đại. Ảnh: Gorunway.

Nhiều người có ảnh hưởng về thời trang trên mạng xã hội còn cho rằng nếu bạn muốn có được vẻ ngoài theo phong cách plazacore, hãy nghĩ đến việc Eloise sẽ ăn mặc như thế nào trong thời hiện đại với tư cách là phụ nữ trưởng thành. Theo đó, váy kẻ sọc hay sơ mi cổ to là những lựa chọn phổ biến.

Lisa Birnback - tác giả cuốn The Official Preppy Handbook – cho rằng quần áo preppy được thiết kế để “tồn tại” lâu dài, chắc chắn sẽ không lỗi mốt. Phong cách preppy cũng thường liên quan đến nhiều họa tiết. Điều này rất phù hợp với Eloise. Do đó, phái đẹp cũng có thể tham khảo đến diềm xếp nếp, ngọc trai, dáng phồng và ren.

Chỉ cần nắm vững vài công thức, phái đẹp có thể tự bám xu hướng. Ảnh: I.

“Eloise không bao giờ tránh né sự thú vị, tự tin thể hiện cá tính. Vì vậy, hãy thoải mái sắm cho mình một chiếc túi xách mềm mại, chiếc áo blazer màu hồng vải tweed hoặc thậm chí là những đôi giày cao gót màu hồng nóng bỏng. Plazacore nói về sự sang trọng nhưng không hề cứng nhắc”, Glamour khuyên.