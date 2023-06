Mốt mặc 2 quần

Dù lồng 2 chiếc quần vào nhau, các ngôi sao như Blake Lively, Julia Fox và Hoyeon Jung vẫn chứng minh khả năng phối đồ ấn tượng khi không khiến set trang phục trở nên rối mắt.

Hoyeon Jung diện 2 mẫu quần trong bộ đồ thể thao năng động, trẻ trung. Ảnh: @1994.hoyeon_jung.

Mọi sự phá cách, biến tấu đều được chấp nhận trong lĩnh vực thời trang. Ngôi sao là những người tiên phong tạo ra loạt outfit độc đáo, ứng dụng các món đồ mới lạ, nhằm thu hút sự chú ý của truyền thông, công chúng.

Gần đây, Blake Lively gây sốt khi xuất hiện trên đường phố với 2 chiếc quần lồng vào nhau. Trước đó, Julia Fox, Hoyeon Jung cũng từng lăng xê, hưởng ứng trào lưu độc, lạ này.

Dù mặc 2 quần, những người nổi tiếng này vẫn thể hiện cách phối đồ khéo léo, không khiến outfit trở nên luộm thuộm, thùng thình.

Blake Lively diện 2 chiếc quần, 3 chiếc áo, tạo ra outfit độc đáo, lạ mắt. Ảnh: SplashNews.

Blake Lively

Ngày 26/5, diễn viên Blake Lively bị bắt gặp trên phim trường It Ends With Us. Cô gây ấn tượng với tạo hình độc đáo, mới lạ. Lựa chọn trang phục của nữ minh tinh thu hút sự chú ý từ phía giới mộ điệu.

Cụ thể, Blake phối đến 5 món đồ trong một set trang phục. Nữ diễn viên diện áo dây dệt kim màu xanh coban, phối với áo sơ mi kẻ sọc và blazer vàng tươi.

Cô cũng kết hợp đến 2 chiếc quần dáng rộng trong outfit này. Blake Lively mặc quần ngủ cạp chun phía bên trong, diện thêm mẫu quần cạp trễ màu nâu ra ngoài.

Để hoàn thiện bộ đồ, cô sử dụng thêm tất da chân đen và giày cao gót mũi nhọn màu nâu. Dù sử dụng đến 3 chiếc áo, 2 chiếc quần, nữ minh tinh vẫn khẳng định khả năng phối đồ khéo léo khi không khiến tổng thể trang phục trở nên rườm rà, rối mắt.

Julia Fox diện 2 chiếc quần màu đen bóng và xanh lá tại Tuần lễ thời trang New York 2022. Ảnh: Rachpoot.

Julia Fox

Nổi tiếng với gu thời trang độc đáo, mới lạ, Julia Fox thường xuyên gây sốt nhờ trang phục khác biệt. Khi xuất hiện tại Liên hoan phim Cannes 2023, cô liên tục diện váy áo làm từ nhựa trong suốt, để lộ phần lớn da thịt.

Trước đó, khi xuất hiện tại Tuần lễ thời trang New York 2022, Fox khiến nhiều tín đồ thời trang bất ngờ khi che vòng một bằng một dải băng dính ánh bạc nhỏ. Cô diện chiếc quần độc, lạ, thu hút sự chú ý của nhiếp ảnh gia trên đường phố.

Thiết kế này là sự kết hợp của 2 chiếc quần, màu đen bóng và xanh lá. Nếu phần trước là mẫu quần đen ống rộng cạp chun, thì phía sau lại là quần cargo đính nhiều túi.

Để hoàn thiện outfit này, Julia Fox dùng platform boots và xách túi ánh bạc đồng bộ với miếng dán che ngực. Như thường ngày, cô ứng dụng đường kẻ mắt đậm, sắc nhọn, tạo sức hút nhờ thần thái sắc lạnh.

Hoyeon Jung diện quần jean cạp cao và quần thể thao của thương hiệu adidas trong bài đăng mới. Ảnh: @1994.hoyeon_jung.

Hoyeon Jung

Trong bài viết đăng tải trên trang cá nhân vào ngày 24/4, diễn viên, người mẫu Hàn Quốc Hoyeon Jung cũng hưởng ứng trào lưu mặc 2 quần. Cô diện một bộ bodysuit cao cổ, quần ống rộng và áo khoác đến từ thương hiệu thời trang thể thao adidas.

Đặc biệt, cô diện thêm một chiếc quần jean cạp cao phía trong quần ống rộng với 3 sọc kẻ đặc trưng của adidas. Chọn kiểu tóc buông xõa đơn giản, layout makeup nhẹ nhàng, Hoyeon Jung hướng sự chú ý vào outfit độc đáo.

Điểm ấn tượng nhất của bộ đồ nằm ở chi tiết khoét cao của bộ bodysuit, giúp người mẫu khoe vòng 2 thon gọn và cạp quần đôi lạ mắt. Trái ngược với Blake Lively, Hoyeon sử dụng quần cạp khuy bên trong và quần cạp chun phía ngoài.

Với set đồ ấn tượng, người mẫu cũng cho thấy khả năng cập nhật xu hướng nhanh chóng. Cụ thể, cô ứng dụng yếu tố thể thao đang được nhiều nhà mốt lăng xê vào outfit hàng ngày.