Mốt lộ nội y của Lisa

Việc phụ nữ mặc đồ để lộ dây quần bên trong từng gây tranh cãi, bị nhận xét lẳng lơ và thô tục.

Lisa gây chú ý khi trở lại với phong cách mang đậm chất hip hop trong Pink Venom. Đặc biệt, nhiều người bàn tán về tạo hình của cô trong đoạn rap cùng Jennie. Nữ thần tượng gốc Thái Lan diện mốt để lộ nội y kết hợp cùng thong (quần dây).

Theo tạp chí Vogue, xu hướng này đã tồn tại suốt nhiều thập kỷ và gây tranh cãi trong giới thời trang. Tuy nhiên, nó hiện được đón nhận theo cách khác.

Cái nhìn khác về chiếc quần từng bị bài trừ

Không chỉ riêng Lisa, trong vài tháng qua, những “it girl” (chỉ phụ nữ trẻ nổi bật) chẳng hạn như Dua Lipa, Emily Ratajkowski, Chlöe Bailey hay Julia Fox liên tục để lộ nội y khi đi dạo phố. Gần đây nhất, Bella Hadid góp mặt trong chiến dịch mới của Balenciaga với nội y lấp ló sau lưng quần.

So với các MV trước, phong cách của Lisa lần này mang nét táo bạo hơn. Ảnh: BlackPink.

Xu hướng để lộ quần trong này gắn liền với thẩm mỹ Y2K, thể hiện sự nổi loạn. Hơn 20 năm trước, nó từng bị coi là đồ “rác rưởi”, thể hiện vẻ lẳng lơ và thô tục, theo Hypebae.

Điều này cũng tương tự như quan điểm của nhân vật Cher trong bộ phim Clueless. Cô cho rằng việc để lộ chút da thịt có thể khiến đàn ông tỏ ý ham muốn. Điều này được nhận xét là quan niệm cổ hủ, hoàn toàn trái ngược với khái niệm thời trang gợi cảm năm 2022. Một số người cho rằng việc để lộ chút quần trong là nhằm thu hút ánh nhìn của nam giới. Nhưng nhiều người lại phản bác rằng việc không mặc những gì mình muốn chỉ càng “bóp nghẹt” quyền lựa chọn của phụ nữ.

“Việc kinh doanh đồ lót của chúng tôi đã thực sự có bước tiến rõ rệt. Phụ nữ lúc này dường như cởi mở hơn với việc diện mốt để lộ quần trong”, Jennifer Zuccarini - người sáng lập thương hiệu đồ lót Fleur du Mal - chia sẻ với Nylon.

Trước Lisa, nhiều nữ thần tượng cũng mặc mốt lộ dây nội y nhưng có sự tiết chế hơn. Ảnh: Koreaboo, SBS, Mcountdown.

Ngày nay, mốt mặc đồ gợi cảm này không đơn thuần chỉ là cơn sốt của Y2K. Nó cho thấy cái nhìn sâu sắc về cách phụ nữ đang “vật lộn” với số phận của họ thông qua thời trang. Nói cách khác, hình ảnh nội y lấp ló chính thức trở thành một trong những xu hướng ủng hộ nữ quyền.

Khi phong trào MeToo và sự tích cực về tình dục đã thúc đẩy nữ quyền theo hướng tiến bộ hơn trong 20i năm qua, sự lật ngược của Roe v Wade đã khiến nhiều người suy sụp, suy nghĩ khác đi. Từ đó, họ lựa chọn cách mặc gợi cảm để cho thấy sự phản kháng.

Rachael Finley - người sáng lập thương hiệu thời trang chậm - nói: “Khi ranh giới và sự áp bức được đặt ra, càng có nhiều người thể hiện qua cách họ ăn mặc khiêu khích”.

Tất nhiên, việc mặc bộ đồ quyến rũ hơn có thể không giúp ngăn chặn những phản đối liên quan đến quyền phụ nữ. Dù vậy, nhiều người cho rằng họ cảm thấy bản thân mạnh mẽ hơn khi mặc trang phục nóng bỏng và tự tin trong chính lựa chọn của mình.

Chlöe Bailey tại Billboard 2022 và Bella Hadid trong chiến dịch mùa Thu 2022 của Balenciaga. Ảnh: Frazer Harrison, Balenciaga.

Lịch sử của mốt khoe nội y

Vào những năm 1930, những vũ công bắt đầu mặc lộ nội y, theo L'Officiel. Nó được xem như một phần trong trang phục biểu diễn của họ. Sau này, kiểu ăn mặc gợi cảm mới được gọi là xu hướng thời trang, xuất hiện lần đầu tại show diễn thời trang Xuân - Hè 1997 của Jean Paul Gaultier.

Những bộ đồ hở hang gồm áo lót, quần dài phối cùng nội y đồng điệu tạo nên cơn sốt. Tiếp đó là bộ sưu tập Xuân - Hè 1997 của Tom Ford dành cho Gucci với những chiếc quần dây mỏng lộ ra bên ngoài.

Các thiết kế gợi cảm cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000 đã được nhiều ngôi sao ca nhạc và điện ảnh ưa chuộng. Thậm chí, nó còn xuất hiện trong Thong Song của Sisqo vào năm 1999.

Tại lễ trao giải MTV Video Music năm 2000, xu hướng này được Britney Spears lăng xê khi trình diễn ca khúc hit Oops I Did It ... Again. Sau đó, Christina Aguilera và Halle Berry đã làm rung chuyển thảm đỏ VMA với màn khoe dây nội y. Paris Hilton tiếp nối vào năm sau, mặc một chiếc quần trong màu hồng tại show Lloyd Klein Thu - Đông 2001 ở thành phố New York, Mỹ.

Tuy nhiên, đến giữa những năm 2000, nỗi ám ảnh về chiếc quần dây chấm dứt. Bởi thời điểm đó, những chiếc váy và quần cạp thấp không còn thịnh hành.

Cho đến năm 2018 và 2019, các nhà thiết kế bắt đầu để những xu hướng cũ thống trị sàn diễn. Tại Met Gala, Hailey Bieber thu hút ống kính truyền thông khi xuất hiện trên thảm đỏ trong chiếc váy hồng Alexander Wang hở lưng và nội y lộ. Kể từ đó, mốt này trở nên phổ biến trên các sàn diễn của Jacquemus, Givenchy...

Xu hướng lộ nội y phổ biến nhất vào cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000. Ảnh: lofficielusa.

Bên cạnh sự tác động từ các nhà mốt và ngôi sao, đại dịch cũng là yếu tố quan trọng góp phần giúp xu hướng này trở lại mạnh mẽ. Theo các nghiên cứu, việc ở nhà quá lâu khiến nhiều người muốn theo đuổi phong cách ăn mặc thoải mái hơn. Mặc đầm ngủ, nội y ra đường không còn quá xa lạ.

Đại dịch cũng khiến người trẻ thích tìm hiểu và hoài niệm về những ngày cũ. Nhiều nhà thiết kế trẻ đang nổi lên được sinh ra vào những năm 1990. Do đó, các phong cách ở thời điểm đó trở thành nỗi ám ảnh lớn và thôi thúc họ phát triển nó.

Qua đây, lịch sử “thăng trầm” của xu hướng mặc lộ nội y đã phần nào minh chứng cho chu kỳ thời trang, như cách nhà thiết kế trẻ Kari Fry nói với Refinery29: “Tôi tin vào quy tắc 20 năm. Điều đó có nghĩa là các xu hướng rồi sẽ quay trở lại sau hai thập kỷ”.