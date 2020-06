Một lịch sử rực rỡ của sách

"Những cuốn sách thay đổi lịch sử” với hình ảnh sống động, nội dung súc tích cho thấy vai trò to lớn của sách với văn minh nhân loại.

Một văn hào từng nói đại ý sách là kỳ quan vĩ đại trong những kỳ quan của văn minh nhân loại. Soi chiếu vào lịch sử, nhận định ấy không hề quá. Tác phẩm Những cuốn sách thay đổi lịch sử là minh chứng sống động cho tầm quan trọng của sách đối với văn minh nhân loại.

Sách Những cuốn sách thay đổi lịch sử. Ảnh: Tần Tần.

Bách khoa thư về sách

Được nhà xuất bản DK, Anh phát hành năm 2017, Những cuốn sách thay đổi lịch sử (Cha Michael Collins chủ biên, Alexandra Black, Thomas Cussans, John Farndon và Philip Parker biên soạn) mang tới cái nhìn tổng quan về lịch sử của sách.

Công trình này giới thiệu những cuốn sách quan trọng trong lịch sử nhân loại. Nội dung sách được trình bày thành 5 phần, đưa người đọc vào hành trình khám phá lịch sử của chữ viết, từ khoảng năm 3.000 trước Công nguyên tới thời kỳ hiện đại.

Nhóm tác giả đã lựa chọn 75 bản thảo, sách, qua đó cho thấy lịch sử của các trang viết song hành với lịch sử nhân loại.

Ở đó, người đọc được khám phá những bản thảo được thể hiện trên nhiều chất liệu như da thú, đất sét, lụa, papyrus (làm từ sậy)…

Những cuốn sách in ra đời cách chúng ta từ 1.800 năm trước với các bản in khắc ở Trung Quốc, Nhật Bản. Phát minh máy in của Gutenberg ở thế kỷ 15 đã đưa sách sang trang mới. Cho tới thế kỷ XVIII, ngành in ấn, xuất bản bùng nổ. Sách có vai trò lan tỏa tri thức ở quy mô lớn cho một giai đoạn được gọi là “Thời kỳ Khai sáng”.

Đến nay, sách không còn gói gọn trên những trang giấy, mà chuyển đổi lên môi trường số. Nhờ đó, sách có khả năng nhân bản, lan truyền nhanh, rộng hơn bao giờ hết.

Không chỉ trình bày lịch sử chữ viết, Những cuốn sách thay đổi lịch sử còn cho thấy vai trò to lớn của sách tới đời sống con người. Có những cuốn làm nền tảng để từ đó xây dựng tôn giáo lớn như Kinh thánh, Kinh dịch, Kinh Torah, Đạo đức kinh…

Bạn đọc cũng nhìn thấy những trang sử của nhân loại, từ Lịch sử (Herodotus) tới Nhật ký Anne Frank. Người đọc lạc vào thế giới nội tâm với những tác phẩm văn chương kinh điển của Shakespeare, Thần khúc của Dante hay Don Quixote…

Những công trình nghiên cứu khoa học có tác động lớn tới lịch sử nhân loại được giới thiệu trong sách như Nguồn gốc các loài (Darwin), Thuyết tương đối rộng (Einstein), Mùa xuân im lặng (Rachel Carson)…

75 cuốn sách được chọn là 75 bài viết trình bày theo định dạng thống nhất. Mỗi cuốn sách sẽ được giới thiệu tên tác giả, tác phẩm, niên đại, nội dung chính của sách. Các thông số vật lý cũng được thể hiện như: Kích thước, chất liệu sách, quá trình làm sách và cách nó tồn tại...

Những box thông tin nhỏ cho phép bạn đọc khám phá các câu chuyện thú vị liên quan từng cuốn sách. Đặc biệt, những đóng góp của sách, vai trò của chúng được khắc họa rõ nét.

Bản đặc biệt Những cuốn sách thay đổi lịch sử. Ảnh: Đông A Gallery.

Những hình ảnh đẹp của sách

DK - đơn vị chuyên xuất bản sách minh họa - sử dụng thế mạnh của mình để tôn lên vẻ rực rỡ của những cuốn sách. Những hình ảnh phong phú về sách cho phép bạn đọc dễ dàng hình dung các tác phẩm.

Nếu bạn chưa hình dung ra những cuốn Tử thư Ai Cập khoảng 4.000 năm trước trông như thế nào, những cuộn giấy ở vùng Biển Chết những năm đầu Công nguyên nhìn ra sao, Những cuốn sách thay đổi lịch sử cung cấp hình ảnh chân thực về chúng. Ở đó, các hình ảnh in sắc nét cho thấy đời sống của người Ai Cập cổ đại, cách họ tưởng tượng về thế giới các vị thần.

Các trang sách đã ngả màu thời gian, những cuộn bản thảo rách mép, rời từng mảnh theo hàng nghìn năm lịch sử, các trang viết mang bút tích của những văn hào... đều được thể hiện.

Phần trình bày, thiết kế hợp lý mang đến cảm giác chân thực về mỗi cuốn sách. Đó có thể là những bức tranh lớn, choáng ngợp trong Những loài chim nước Mỹ, hay các nét vẽ minh họa ngộ nghĩnh trong Thỏ Peter...

Nhà báo James Naughtie đánh giá về tác phẩm: “Trong những trang sách này, chúng ta sẽ tìm thấy nhiều danh tác đã định hình thế giới ta đang sống. Chúng là tiếng nói của sự thông thái và mặc khải, của sự tiến bộ hay thậm chí là hết sức táo bạo, một số tác phẩm có tầm ảnh hưởng vô cùng đáng kinh ngạc, và nhiều tác phẩm truyền cảm hứng đến tận ngày nay".

Một số tác phẩm đại diện cho những gì tốt nhất của loài người, số khác thì không, nhưng tựu trung, chúng đều nhắc ta nhớ rằng sách thật sự là người bạn sẽ không bao giờ rời bỏ ta.

Ở phiên bản tiếng Việt, ấn phẩm được làm bìa cứng, in toàn bộ màu trên giấy couche. Phiên bản phổ thông đã đẹp, đơn vị phát hành còn làm thêm 100 ấn bản đặc biệt với bìa da, ép nhũ, ruột là giấy mỹ thuật cao cấp.

Những cuốn sách thay đổi lịch sử tập hợp tinh hoa của sách, được trình bày một cách mạch lạc, mang tính thẩm mỹ cao. Tác phẩm xứng đáng có trong mỗi tủ sách gia đình như một nguồn tri thức, như một vật phẩm décor đẹp, một niềm tự hào của những người yêu sách.