Một khu resort hơn 4.500 m2 ở Bình Thuận được rao bán giá 42 tỷ đồng

Trong số gần 400 dự án bất động sản đang rao bán để thu hồi nợ, ngân hàng VietinBank bán cả khu resort Feng Shui hơn 4.500 m2 ở Bình Thuận với mức giá 42,4 tỷ đồng.

Khu resort Feng Shui thuộc xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Agoda.

Mới đây, Ngân hàng VietinBank vừa thông báo rao bán 396 quyền sử dụng đất tại nhiều tỉnh thành trên cả nước như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, TP Hội An (Quảng Nam), TP Cần Thơ, Phú Quốc (Kiên Giang), Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa... Đây đều là tài sản đảm bảo cần xử lý để thu hồi nợ của ngân hàng này.

Trong đó, đáng chú ý, VietinBank rao bán cả khu resort ở Bình Thuận với mức giá 42,4 tỷ đồng . Cụ thể, tài sản rao bán là quyền sử dụng đất và tài sản trên đất có diện tích 4.538 m2. Mục đích sử dụng là đất cơ sở sản xuất, kinh doanh. Thời hạn sử dụng đến ngày 22/6/2053.

Theo ngân hàng, nguồn gốc sử dụng đất là Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê. Hiện trạng tài sản trên đất là khu resort Feng Shui thuộc xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam.

Được biết, chủ đầu tư dự án Feng Shui Resort là Công ty CP đầu tư thương mại dịch vụ Việt Úc (Việt Úc Group). Doanh nghiệp này được thành lập vào năm 2006 và chủ yếu đầu tư vào mảng bất động sản nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà hàng, du lịch và sản xuất vật liệu xây dựng.

Theo giới thiệu, doanh nghiệp đã đầu tư và phát triển 15 dự án bất động sản, trong đó có nhiều dự án bất động sản và khu resort nghỉ dưỡng có giá trị hàng trăm tỷ đồng ở tỉnh Bình Thuận.

Tuy nhiên, một số dự án của Việt Úc Group vướng nhiều "lùm xùm" sau nhiều năm triển khai. Trong đó, dự án Aloha Beach Village có tổng diện tích hơn 15 ha và tổng vốn đầu tư 3.200 tỷ đồng tại xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam.

Tuy nhiên đến nay đã hơn 5 năm, dự án này vẫn chưa thể đưa vào vận hành do có nhiều sai phạm trong đầu tư xây dựng và đã nhiều lần bị Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận xử phạt.

Bên cạnh đó, tại Khánh Hòa, ngân hàng này cũng đang rao bán quyền sử dụng đất có diện tích 228 m2 và toàn bộ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có diện tích xây dựng 75 m2 tại lô C-13D, khu du lịch sinh thái Prime - Prime Resorts and Hotels (huyện Cam Lâm). Mức giá mà ngân hàng rao bán cho lô tài sản này là 31.3 tỷ đồng .

Ngoài ra, VietinBank cũng rao bán quyền sử dụng đất có diện tích 623,9 m2 địa chỉ tại Dự án Khu du lịch sinh thái thể thao biển Hội An - The Pearl Hoi An (TP Hội An, Quảng Nam) với giá gần 62 tỷ đồng .

Trước đó, Ngân hàng Vietcombank vừa thông báo tiếp tục phát mại một bất động sản là Khu resort Mỹ Khê có tổng diện tích rộng gần 3.700 m2 tại xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi của Công ty CP Du Lịch Quảng Ngãi. Đáng chú ý, tài sản này đã được Vietcombank rao bán lần đầu vào tháng 8/2022 với giá là 30,4 tỷ đồng .

Tuy nhiên, trong lần rao bán này, giá khởi điểm của khu resort đã được Vietcombank tăng giá thêm khoảng 9,4 tỷ đồng , với giá mua khởi điểm gần 39,8 tỷ đồng , tương đương mức tăng hơn 30% chỉ sau 10 tháng.

Tài sản gắn liền với lô đất trên gồm khu nhà hàng một tầng rộng 420 m2, khu nhà hàng hai tầng rộng 217 m2, nhà nghỉ 425 m2, nhà bảo vệ 19 m2 và khu nhà vệ sinh 85,7 m2.