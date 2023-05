Mốt khoe miếng dán ngực lên ngôi

Theo Yahoo, miếng dán từ lâu được xem như phụ kiện đắc lực trong việc che núm ngực khi thời tiết lạnh hoặc lúc mặc đồ mỏng. Món đồ này ngày càng phủ sóng sàn runway và thảm đỏ như thế lực mới của thời trang.

Miếng dán trong suốt được biến tấu đa dạng kiểu dáng với mục đích chung là bảo vệ, tạo hiệu ứng "tàng hình" cho vòng một. Hình ảnh Ciara tại bữa tiệc sau lễ trao giải Oscar 2023 là ví dụ. Mặc dù bị chỉ trích, ngôi sao nước Mỹ đã trở thành tâm điểm dẫu cô không giành bất kỳ tượng vàng nào, nhờ có item nhỏ bé này.

Theo Grazia, trái ngược với mục đích ban đầu, các ngôi sao nữ giờ đây rất thích phô bày miếng dán ngực và xem nó là điểm nhấn.

Vào những năm 1920, các vũ công burlesque dùng miếng dán ngực để tránh vi phạm pháp luật. Vì nếu khỏa thân hoàn toàn, họ sẽ bị phạt. Kể từ đó, vô số nghệ sĩ, ngôi sao nhạc rock và những người có cá tính lập dị đón nhận xu hướng táo bạo này trong nhiều thập kỷ.

Thierry Mugler thuộc nhóm nhà thiết kế tiên phong sử dụng miếng dán nhũ hoa bằng vàng trên sàn diễn vào năm 1986, và theo Yahoo, rapper Lil' Kim khuấy động thảm đỏ VMAs 1999 khi tự tin mặc bộ jumpsuit tím nhạt, hở một bên bầu ngực và che phần nhạy cảm bằng miếng dán hình vỏ sò.

Trong cuộc phỏng vấn với People, Lil' Kim kể bộ đồ gây "bão" của cô được lấy cảm hứng từ lời trêu ghẹo của người bạn Missy Elliott. Rapper chia sẻ: "Các cô gái thường cười nhạo vòng một của tôi và Missy cũng trêu chọc tôi vì điều đó. Do vậy, vào ngày đẹp trời, tôi quyết định để vòng một lộ ra ngoài".

Thực tế có rất nhiều tranh cãi xoay quanh trang phục của Lil' Kim. Nhưng theo nhà tạo mẫu Gabriel Held, nữ rapper xứng đáng được khen ngợi thay vì chỉ trích. Held nhận định: "Lil' Kim xuất hiện để thể hiện sự nữ tính và việc cô ấy là phụ nữ là 'tài sản' chứ không phải trở ngại cần vượt qua".

Sức lan tỏa từ phong cách của Lil' Kim ảnh hưởng đến tư duy thời trang của Nicki Minaj - một rapper không nằm ngoài cuộc chơi phô trương da thịt. Giới mộ điệu không ngạc nhiên khi chứng kiến chủ nhân hit Va Va Voom mặc áo khoác đen khoét cổ sâu, hở một bên bầu ngực và che bằng miếng dán tối màu, khi ngồi hàng ghế đầu trong show diễn của Haider Ackermann tại Pháp.

Trong bài viết trên Grazia, tác giả đùa rằng Miley Cyrus là "ngôi sao chuyên PR cho miếng dán ngũ hoa nhưng không nhận cát-xê", nhằm ám chỉ tần suất xuất hiện dày đặc của món phụ kiện này trên người nữ ca sĩ. Cô có thể lăng xê nó với bất kỳ phong cách nào, từ street style tới sự kiện thảm đỏ, quay MV.

Grazia cho biết thêm, miếng dán ngực càn quét sàn diễn thời trang cao cấp của Gucci, Schiaparelli... thống trị thảm đỏ từ năm 2020 đến nay.

Trong show diễn Thu - Đông 2023 của thương hiệu Puppets and Puppets gần đây, giới mộ điệu chứng kiến dàn người mẫu tự tin thả rông vòng một, khoe ngực trần sau miếng che nhũ hoa lạ mắt. Đó có thể là hình trứng rán, hình cánh hoa hồng hoặc hình quả đào.

Trào lưu khoe miếng dán ngực truyền cảm hứng cho phong trào giải phóng hình thể, thường gắn liền với hashtag #FreeTheNippple, theo WWD. Tuy nhiên, việc hình ảnh nghệ sĩ nữ phô bày vòng một liên tục gây ra sự "bội thực". Và trong vài trường hợp, xu hướng trên bị chỉ trích cổ súy vấn nạn quấy rối tình dục.

Tại lễ trao giải Billboard năm 2022, Doja Cat khoe đường cong với đầm lấy cảm hứng từ vũ trụ của Schiaparelli. Thiết kế khoét sâu, để lộ vòng một dưới lớp vải crepe xuyên thấu màu nude. Ca sĩ che ngực bằng hai miếng dán màu ánh kim.

Hình ảnh của cô sau đó được đăng tải trên các diễn đàn, kèm chỉ trích. Đáp trả phản ứng tiêu cực, giọng ca Say So đặt tay lên ngực và nói với phóng viên E!: "Bạn có thể khoe chúng. Đó không phải tội ác".

Ngoài Doja Cat, Cara Delevingne cũng bị phản ứng khi phủ thân trên bằng sơn màu đồng, sử dụng miếng dán để che đi phần nhạy cảm trên thảm đỏ Met Gala 2022. Thoạt nhìn, trang phục đúng với chủ đề "Gilded Glamour" (tạm dịch: Hào quang mạ vàng). Nhưng khi phân tích kỹ, khán giả khó cảm trước cách lựa chọn xuất hiện của siêu mẫu.

Beyoncé, Cardi B, Summer Walker, Bella Hadid, Kendall Jenner, Joan Smalls... và ngay cả Cher, danh ca đã bước sang tuổi 77, cũng không bỏ qua cơn sốt này.

Có thể nhận định, xu hướng khoe miếng dán ngực vẫn "làm mưa làm gió" dù không hoàn toàn chinh phục số đông. Thậm chí, nó trở thành hoạt động kinh doanh chủ lực của nhiều nhãn hàng, thu hút các ngôi sao và cả các cô gái trẻ không làm trong showbiz.

Để phục vụ nhu cầu của khách hàng, miếng dán ngày càng được thiết kế đa dạng hình dáng, màu sắc. Phụ nữ chuộng phóng khoáng, nổi loạn, tự tin vào hình thể, không thiếu lựa chọn với miếng dán hình vỏ sò, quả dứa, trái tim, ngôi sao... với giá bình dân, dao động 10- 15 USD một cặp.

Theo Grazia, có năm doanh số bán miếng dán ngực của Ann Summers tăng đến 280%, với các mẫu bán chạy nhất thường đính đá quý, tua rua hoặc chi tiết bằng kim loại. Trong khi đó, thương hiệu Coco de Mer báo cáo miếng dán ngực sequin dễ cháy hàng nhất.

Đại diện thương hiệu chia sẻ: "Khách hàng tìm đến chúng tôi rất nhiều và họ yêu cầu thiết kế công phu hơn, thay vì chỉ là món phụ kiện màu nude đơn giản. Chúng tôi có đa dạng chất liệu từ pha lê, da... để phục vụ khách hàng".

