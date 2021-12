Một huyện của TP.HCM xin lùi thời gian dạy học trực tiếp

Học sinh lớp 9 và 12 trên địa bàn huyện Củ Chi chưa đi học ngày 13/12 như các trường khác của TP.HCM.

Ông Trần Văn Toản, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Củ Chi, xác định thông tin trên. Ông cho biết UBND huyện Củ Chi quyết định dời thời gian đón học sinh lớp 9 và 12 đến ngày 20/12.

"Do phụ huynh chưa an tâm, tỷ lệ đồng ý cho con đến trường thấp và lãnh đạo huyện cũng chưa thật an tâm nên cho quyết định cho các trường THCS, THPT lùi việc đón học sinh. Huyện sẽ chờ thành phố thực hiện thí điểm dạy học trực tiếp một tuần đầu rồi sẽ cho học sinh trên địa bàn huyện đi học sau", ông Toản nói.

Huyện Củ Chi có 8 trường THCS, 7 trường THPT và một trung tâm giáo thường xuyên. Trước đó, trong buổi tập huấn xây dựng phương án phòng, chống dịch trong trường học chiều 6/12, ông Trần Văn Toản đã có ý kiến xin cho các trường trên địa bàn huyện được lùi thời gian đón học sinh vì đa số phụ huynh chưa muốn cho con đi học trở lại.

Học sinh lớp 12 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đi học sáng 13/12. Ảnh: Chí Hùng.

Sáng 13/12, hơn 150.000 học sinh khối 9 và 12 của TP.HCM đã trở lại trường sau 7 tháng gián đoạn. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết không phải tất cả học sinh lớp 9 và 12 của thành phố đều đi học sáng nay.

Từng khu vực, từng trường sẽ được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của thành phố Thủ Đức và các quận, huyện đánh giá kế hoạch thực hiện phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn mới cho đón học sinh. Hiện nay, học sinh lớp 9 và 12 đã được tiêm hai mũi vaccine nhưng trường học còn phải đảm bảo nhiều yếu tố an toàn khác mới cho học sinh đến lớp.

"Trong hai tuần thí điểm, ngành giáo dục không đặt nặng vấn đề triển khai chương trình dạy học mà chủ yếu là các trường thích ứng tình huống khi tổ chức dạy học trực tiếp, vận hành hệ thống an toàn, tạo được thói quen, nề nếp phòng dịch cho học sinh", ông Hiếu nói.

Hàng ngày, sở GD&ĐT và sở Y tế nắm tình hình đi học lại của các trường. Cuối tuần, hai sở sẽ tổng hợp, báo cáo UBND TP.HCM. Sau hai tuần thí điểm, ngành giáo dục và y tế sẽ đánh giá kết quả thực hiện, rút kinh nghiệm và tham mưu cho UBND TP.HCM việc mở rộng dạy học trực tiếp với các khối khác hoặc toàn thành phố.

Địa bàn thành phố có 285 trường THCS với khoảng 88.000 học sinh lớp 9. Cấp THPT có 205 trường với hơn 68.000 học sinh lớp 12. Mỗi khối đều có gần 80% phụ huynh đồng ý cho con đến trường. Tỷ lệ này bao gồm cả những trường hợp đang kẹt ở địa phương khác hoặc đang bị bệnh.

Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết 176/205 trường THPT sẽ đón học sinh (gần 88%) từ ngày 13/12. Ở khối THCS, thành phố có 286 trường, trong đó 224 trường chức dạy trực tiếp.