Một góc nhìn về Serena Williams

Cuốn “Seeing Serena” khắc họa hình ảnh Serena Williams ở đỉnh cao trong môn thể thao quần vợt.

Ở đầu cuốn Seeing Serena, tác giả Gerald Marzorati, cựu biên tập viên của New York Times, kiêm cây viết về quần vợt cho tờ New Yorker, nêu quan điểm: Serena Williams là "vận động viên gây dựng được nhiều thành quả nhất trong thời đại của bà". Đây cũng là "nữ vận động viên nổi tiếng nhất mọi thời đại".

Cuốn sách được ra mắt ngày 15/6. Ảnh: Amazon.

Có thể dễ dàng giải thích tuyên bố trên từ thành tích thực tế của Serena Williams.

Hiện tại, ở tuổi 39, Serena có nhiều danh hiệu Grand Slam đơn (23 danh hiệu) hơn bất kỳ nữ vận động viên nào trong giới chuyên nghiệp, chỉ kém một so với 24 danh hiệu mà Margaret Court của Australia giành được.

Tuy nhiên, các danh hiệu của Margaret không được đánh giá cao vì 13 giải trong số này Margaret nhận được khi nhiều vận động viên hàng đầu không được mời tham gia các giải đấu lớn.

Còn Serana, bằng cách giành thêm một giải Grand Slam vào năm 2017 tại Australian Open, ngôi sao người Mỹ này đã vượt qua Steffi Graf, trước đây là tay vợt được đánh giá cao nhất trong độ tuổi chuyên nghiệp.

Khi đó, ở tuổi 35, Serena trở thành phụ nữ lớn tuổi nhất trong lịch sử quần vợt. Hiện tại, Serena vừa là mẹ của bé gái vừa theo đuổi danh hiệu thứ 24.

Tác giả Marzorati chia sẻ rằng Serena là người không bao giờ mệt mỏi và rất kiên trì. Cùng thành tích trên sân thi đấu giúp Serena giành được hơn 90 triệu USD tiền thưởng, vận động viên này cũng thúc đẩy làn sóng rèn luyện trong môn quần vợt nữ. Các tay vợt nữ giờ đây không còn ngại rèn luyện sức khỏe trong phòng tập để có những pha thi đấu kịch tính và dai sức hơn.

Marzorati viết Serena đã phải chịu đựng nhiều sự phân biệt khi có người nói rằng Serena có "cân nặng và cơ bắp của một người đàn ông".

Serena Williams được xem là huyền thoại của quần vợt nước Mỹ. Ảnh: Getty Images.

Những nỗ lực để đạt được các danh hiệu, sự giàu có và định hình được phong cách chơi quần vợt, chỉ là một phần của câu chuyện. Không có câu chuyện nào về Williams là hoàn chỉnh nếu không phân tích điều mà ông Marzorati gọi là “sự hiện diện rộng rãi hơn của nữ vận động viên này trong văn hóa”.

Marzorati viết Williams là phụ nữ da màu đã “tạo ra sự hiện diện mang tính chỉ huy ở một khu vực về cơ bản là người da trắng”.

Cá tính mạnh mẽ của Serena không chỉ được thể hiện khi giao đấu với đối thủ mà còn nằm rõ ở sự quyết liệt hay nhiều phen tức giận của nữ vận động viên này trên sân thi đấu.

Serena nhiều lần tranh cãi phán quyết của các trọng tài và có những phản ứng như đập vợt dữ dội. Sự cố nổi tiếng nhất đã diễn ra tại giải US Open năm 2018, khi Williams nổi cơn thịnh nộ vì bị trọng tài phán định rằng ngôi sao này đã vi phạm một trong số các quy định của giải đấu.

Tranh cãi nổ ra suốt trận chung kết giữa Serena và Naomi Osaka với chiến thắng chung cuộc về tay Naomi. Rất nhiều cổ động viên đã lên tiếng ủng hộ ngôi sao quần vợt nước Mỹ và Marzorati còn viết rằng Serena “đã đánh cắp một khoảnh khắc của người chiến thắng”.

Trong thời điểm chủng tộc và giới tính là những chủ đề được bàn tán nhiều ở Mỹ và nhiều nơi khác, tác phẩm về Serena được ra mắt không chỉ khẳng định hình ảnh của một tay vợt nữ huyền thoại, mà còn là một biểu tượng đầy khác biệt.