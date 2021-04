Một giám đốc bị phạt vì đăng nội dung sai sự thật trên Facebook

Một giám đốc công ty bất động sản ở Bình Dương bị xử phạt hành chình vì đăng nội dung CSGT “vòi tiền” không đúng sự thật.

Ngày 2/4, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với ông P.V.Đ. (32 tuổi, giám đốc một công ty bất động sản) vì đăng tải thông tin sai sự thật trên Facebook.

Nội dung ông Đ. đăng sai sự thật. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo điều tra, rạng sáng 28/3, bà T. (32 tuổi, ngụ Bình Dương) lái ôtô chở ông Đ. chạy trên đường Tô Vĩnh Diện, bị Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an TP Thủ Dầu Một chặn xe, yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn.

Do đã uống rượu bia, bà T. bị cảnh sát lập biên bản vi phạm. Lúc này, ông Đ. do quá say nên đăng tải một số thông tin với nội dung CSGT “vòi tiền” lên mạng xã hội.

Làm việc với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương và công an tỉnh này, ông Đ. thừa nhận hành vi đăng thông tin không đúng sự thật và gửi lời xin lỗi tới cơ quan chức năng. Đồng thời, người này đã gỡ bỏ nội dung đã đăng sai sự thật và cam kết không tái phạm.