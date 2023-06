Một gia đình ở Hà Nội liên tục bị tạt chất bẩn vào nhà

Không nợ nần ai nhưng gia đình N.T.Đ. bị người lạ liên tục đe dọa, tạt sơn, ném chất bẩn khiến gia đình lo sợ, bất an.

Cửa nhà anh Đ. phủ kín sơn. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Theo phản ánh của anh N.T.Đ. (ngõ 46 đường Xuân Đỉnh, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội), gần đây gia đình luôn sống trong tâm trạng bất an vì đã 4 lần bị kẻ xấu tạt sơn, ném dầu bẩn vào nhà.

Ngoài ra, anh Đ. cho biết không chỉ tạt sơn mà có đối tượng đến tận gia đình gặp mẹ của anh để đòi nợ và thách thức "nếu không trả sẽ chịu hậu quả”.

Sau nhiều lần bị tạt chất bẩn, anh Đ. mới biết người chị từng ở đây có vay lãi nặng bên ngoài để làm ăn do thua lỗ, mới trả được một phần. Khi chị đi làm nơi khác thì gia đình anh Đ. liên tục bị kẻ xấu đe dọa...

Không chỉ sơn mà còn có chất thải bẩn. Ảnh: Gia đình cung cấp.

“Gia đình tôi có mẹ già và có 3 cháu nhỏ, nên hàng ngày rất bất an”, anh Đ. chia sẻ.

Anh Đ. phân trần: “Gia đình tôi không vay nợ của ai và cũng không biết việc nợ nần của người chị. Việc bị tạt chất bẩn vào nhà khiến mẹ tôi đang mang bệnh bị ảnh hưởng tâm lý không dám ra ngoài".

Theo anh Đ., gia đình đã làm đơn trình báo sự việc lên Công an phường Xuân Tảo và Công an quận Bắc Từ Liêm.

Sơn kín lối đi nhà anh Đ. Ảnh: GĐ cung cấp.

Một lãnh đạo Công an phường Xuân Tảo cho biết đã tiếp nhận đơn trình báo của gia đình anh Đ. và hồ sơ vụ việc được công an phường chuyển lên Công an quận Bắc Từ Liêm thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Công an phường Xuân Tảo cũng đang phối hợp với Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Bắc Từ Liêm để điều tra, xử lý.

Một lãnh Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết đang chỉ đạo điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.