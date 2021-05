Một F1 tử vong do viêm gan C

Theo Chủ tịch UBND TP Hòa Bình, trường hợp F1 tử vong do viêm gan C và nhồi máu cơ tim, không phải do Covid-19. Người này có tiền sử nghiện ma túy và sử dụng rượu lâu năm.

Ngày 16/5, ông Bùi Quang Điệp, Chủ tịch UBND TP Hòa Bình thông tin với Zing về trường hợp F1 tử vong trên địa bàn. Người này là M.T.T. (47 tuổi, trú tại phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình). Ông T. là F1 có liên quan đến ổ dịch tại quán cơm Ngọc Bích. Ông được cách ly tại khu cách ly Việt-Xô từ ngày 10/5. Kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Đến ngày 13/5, ông T. không chịu ăn uống và có biểu hiện đi lại không kiểm soát nên được chuyển đến khu cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Chẩn đoán từ cơ quan y tế cho thấy ông T. mắc viêm gan C, rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng rượu. Ngày 15/5, bệnh tình của ông T. trở nặng. Cơ quan y tế đã thông báo tới gia đình ông này. Lúc 15h40 cùng ngày, ông T. ngưng tuần hoàn, được các bác sĩ cấp cứu nhưng không qua khỏi. Theo lãnh đạo UBND TP Hòa Bình, ông T. tử vong do viêm gan C và nhồi máu cơ tim, không phải do Covid-19. “Trường hợp này có tiền sử nghiện ma túy và sử dụng rượu lâu năm”, Chủ tịch UBND TP Hòa Bình thông tin thêm. F1 tử vong vì ung thư, không phải do Covid-19 Theo Chủ tịch UBND TP Hòa Bình, nam bệnh nhân F1 liên quan đến Bệnh viện K tử vong do ung thư gan giai đoạn cuối. Cập nhật tình hình Covid-19 Xem chi tiết Số ca lây nhiễm tính từ 27/4/2021 1.085 Ca nhiễm Tỉnh Hôm nay Tổng số ca Hà Nội 5 218 Bắc Ninh 23 217 Vĩnh Phúc 0 83 Đà Nẵng 0 123 Bắc Giang 98 314 Hà Nam 0 18 Hưng Yên 1 27 TP.HCM 0 1 Yên Bái 0 1 Quảng Nam 0 3 Đồng Nai 0 1 Hải Dương 0 7 Thái Bình 0 15 Quảng Ngãi 0 1 Lạng Sơn 0 16 Thanh Hóa 0 1 Điện Biên 5 10 Nam Định 0 6 Nghệ An 0 1 Phú Thọ 0 2 Quảng Ninh 0 1 Hải Phòng 0 1 Thừa Thiên Huế 0 5 Đắk Lắk 0 3 Hòa Bình 1 7 Quảng Trị 0 3