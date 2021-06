Một F1 ở An Giang trở thành bệnh nhân Covid-19

Chủ của chiếc ghe chở cá ở An Giang được cơ quan chức năng xác định dương tính với nCoV. Người này là một trong 17 F1 của bệnh nhân Covid-19.

Sáng 20/6, Sở Y tế tỉnh An Giang nhận được kết quả xét nghiệm dương tính nCoV đối với ông P.V.G., ngụ xã Phú Hữu, huyện An Phú, An Giang. Người đàn ông này đang được cách ly, điều trị bệnh tại Trung tâm Y tế huyện An Phú.

Nói với Zing, bác sĩ Từ Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang, cho biết ông G. là một trong 17 F1 của bệnh nhân T.V.T. (29 tuổi, người trốn dưới ghe chở cá để về thăm vợ, con ở xã Phú Hữu).

Anh T. là người ghe chở cá bỏ mối ở Campuchia từ đầu năm đến nay. Chiều 17/6, người này về Việt Nam, đến khu vực đồn Biên phòng Long Bình để được phun khử khuẩn.

Anh T. sau đó xin về Việt Nam để điều trị bệnh nhưng không được ông G. đồng ý nên đã trốn dưới ghe để về xã Phú Hữu. Tối 17/6, T. mượn xe máy của ông G. để về nhà thăm vợ, con thì bị công an địa phương phát hiện.

Tại khu cách ly tập trung thị trấn An Phú, anh T. được lấy mẫu test nhanh cho kết quả âm tính nCoV. Sáng 18/6, Trung tâm Y tế huyện An Phú lấy mẫu xét nghiệm rRT-PCR, có kết quả dương tính nCoV vào tối cùng ngày.

Trong 17 F1 của anh T., CDC An Giang xét nghiệm cho kết quả 16 người âm tính, 1 dương tính với nCoV là ông G..