Một điểm thi ở Hà Nội đánh trống giờ làm bài sai quy định

Điểm thi THCS Yên Hòa đánh trống sai giờ nên bù thời gian cho thí sinh làm bài.

Điểm thi THCS Yên Hòa đánh trống giờ làm bài sai quy định. Ảnh: Thành Đông.

Trưa 29/6, Bộ GD&ĐT thông tin tại điểm thi THCS Yên Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội), thí sinh làm bài thi muộn hơn so với thời gian quy định do trưởng điểm thi đánh trống sớm 5 phút. Do đó, điểm thi này bù giờ cho thí sinh làm bài khiến các em rời phòng thi muộn hơn các điểm thi khác.

Ngoài ra, bộ thông tin thêm tại hội đồng thi Bắc Ninh, một thí sinh sử dụng điện thoại di động (để ở tủ đựng đồ). Em này đã bị giám thị lập biên bản và xử lý theo quy định.

Sáng 29/6, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước tiếp tục làm bài thi tổ hợp môn Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội. Bộ GD&ĐT thống kê số thí sinh đăng ký thi Khoa học tự nhiên là 330.741 nhưng chỉ có 329.815 thí sinh làm bài thi, đạt tỷ lệ 99,72%.

Trong khi đó, số thí sinh đăng ký dự thi Khoa học xã hội là 686.862. Nhưng sáng nay, chỉ 684.252 thí sinh hoàn thành bài thi, đạt tỷ lệ 99,62%.

Ngoài ra, cả nước ghi nhận 24 thí sinh vi phạm quy chế trong buổi thi sáng 29/6.

Các hội đồng thi đánh giá buổi thi Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế. Các hội đồng thi đã thực hiện tốt các phương án dự phòng nên đã xử lý kịp thời các tình huống bất thường, bảo đảm tổ chức thi an toàn, nghiêm túc.

Chiều 29/6, thí sinh tiếp tục làm bài thi môn Ngoại ngữ. Thí sinh được lựa chọn một trong 7 ngoại ngữ là Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn.

Sau buổi thi, Tri thức trực tuyến sẽ cập nhật nhanh nhất gợi ý đáp án môn thi và đánh giá đề bài. Giáo viên từ Language Link Academic sẽ đưa ra gợi ý đáp án và nhận xét cho đề thi môn Tiếng Anh.