Một đăng kiểm viên ở Lai Châu bị cáo buộc nhận hối lộ

Ông Nguyễn Văn Chiến bị điều tra việc nhận hối lộ từ 7 triệu đồng đến 8,5 triệu đồng/xe để cấp chứng nhận đăng kiểm trái quy định.

Chiều 23/3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lai Châu ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Nguyễn Văn Chiến (44 tuổi, đăng kiểm viên Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh này) về hành vi nhận hối lộ.

Cùng ngày, CQĐT tiến hành khám xét chỗ ở và nơi làm việc của ông Chiến tại trung tâm đăng kiểm nêu trên.

Theo cáo buộc, trong các năm 2020-2022, ông Chiến được Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Lai Châu giao nghiệm thu xe hoán cải và kiểm định xe cơ giới.

CQĐT đọc lệnh khám xét nơi làm việc của ông Chiến. Ảnh: CA Lai Châu.

Quá trình làm việc, nghi phạm đã nhận hối lộ từ 7 triệu đồng đến 8,5 triệu đồng/xe của nhiều chủ phương tiện. Sau đó, ông ta hoàn thiện hồ sơ, cấp chứng nhận an toàn kỹ thuật dù các xe chưa đủ điều kiện, chưa đạt yêu cầu.

Tính đến hết ngày 22/3, công an thuộc 32 địa phương trên toàn quốc đã khởi tố 64 vụ án, khởi tố hơn 500 bị can về 7 tội danh liên quan những sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm. Ngoài ra, cơ quan chức năng đã khám xét trên 80 trung tâm đăng kiểm.

Việc điều tra các cơ sở đăng kiểm khởi phát từ tháng 12/2022 khi Công an TP.HCM khám xét hàng loạt trung tâm đăng kiểm ở TP này và các tỉnh miền Tây. Tại họp báo Chính phủ ngày 3/3, trung tướng Tô Ân Xô (Người phát ngôn Bộ Công an) cho biết có hơn 70.000 phương tiện cơ giới được kiểm định trái quy định. Theo ông Xô, số bị can chắc chắn sẽ không dừng lại.

Giữa tháng 1, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực cũng đã bổ sung vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm vào diện theo dõi, chỉ đạo.