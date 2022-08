Một cổ phiếu Hong Kong giảm mạnh sau khi tăng giá hơn 32.000%

Trên giấy tờ, AMTD Digital đã trở thành công ty tài chính lớn thứ 5 thế giới khi cổ phiếu chạm mốc 1.600 USD. Tuy nhiên, đà tăng này chỉ kéo dài 1 tháng rồi giảm tới hơn 50%.

Theo Bloomberg, thị trường chứng khoán New York gần đây đã chứng kiến đà tăng phi mã của cổ phiếu công ty AMTD Digital, thuộc tập đoàn AMTD Idea Group có trụ sở tại Hong Kong. Cổ phiếu của AMTD Digital gây sốc khi giá tăng tới 32.229% kể từ khi niêm yết lần đầu vào ngày 15/7.

Đà tăng phi mã

AMTD Digital Inc. là một công ty chuyên phát triển các phần mềm kỹ thuật số có trụ sở tại Hong Kong. Mạng lưới khách hàng, cổ đông, đối tác kinh doanh và nhà đầu tư của AMTD phần lớn đến từ những khách hàng trên nền tảng SpiderNet - nền tảng thuộc sở hữu của công ty mẹ AMTD Idea Group.

Trước đó, công ty công nghệ Hong Kong này IPO trên sàn chứng khoán New York với giá 7,8 USD /cổ phiếu, huy động 125 triệu USD .

Mặc dù không có tin tức gì đặc biệt xoay quanh AMTD kể từ khi bắt đầu niêm yết vào 15/7, giá cổ phiếu của công ty vẫn tăng mạnh đến mức vốn hóa của cả cổ phiếu loại A và B đạt hơn 203 tỷ USD , tính đến thời điểm đóng cửa phiên 3/8.

Diễn biến giá cổ phiếu AMTD Digital từ ngày 15/7

Nhãn 15/7 18/7 19/7 20/7 21/7 22/7 25/7 26/7 27/7 28/7 29/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 Giá cổ phiếu AMTD Digital USD 16.21 27.8 24.88 20.7 20.32 68 43.85 56.31 76.69 180 400.25 742 1679 1100 800 750

Chính vì vậy, công ty này đang có giá trị lớn hơn cả Wells Fargo, Bank of America, Morgan Stanley, Goldman Sachs và Coca-Cola.

Trên giấy tờ, AMTD Digital thậm chí có thời điểm đã chạm mốc 400 tỷ USD , trở thành công ty tài chính lớn thứ 3 thế giới, đứng sau Berkshire Hathaway Inc., JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp. và Industrial & Commercial Bank of China Ltd.

Tuy nhiên, doanh thu trung bình năm của AMTD được kiểm toán vào tháng 4/2021 chỉ đạt 25 triệu USD , một con số quá thấp so với giá trị trên thị trường.

Người đứng sau công ty

AMTD Group sở hữu một cấu trúc vận hành phức tạp nhưng đều hướng đến một cái tên nổi bật, đó là ông Calvin Choi - cựu giám đốc điều hành của UBS Group.

Được biết, AMTD Group vốn là công ty mẹ của AMTD Digital. Tập đoàn này được thành lập vào năm 2003, với sự hậu thuẫn từ CK Hutchison Holdings của tỷ phú Lý Gia Thành. Sau đó, ông Choi gia nhập AMTD Group vào năm 2016 với tư cách là chủ tịch kiêm giám đốc điều hành sau 5 năm làm việc tại UBS. Hiện tại, AMTD Group sở hữu 88,7% cổ phần của AMTD Digital, trong đó ông Choi có 32,5%.

Ngoài CK Hutchison, Century City International Holdings Ltd. - sở hữu bởi các thành viên của gia tộc tài phiệt họ La ở Hong Kong - hiện nắm giữ 5,8% cổ phần của AMTD. Ngoài ra, một bộ phận của Morgan Stanley cũng đầu tư vào một vòng gọi vốn của AMTD vào năm 2019.

Cấu trúc sở hữu phức tạp của các công ty con thuộc AMTD Group. Ảnh: Bloomberg.

Là người đại diện cho AMTD Digital, ông Choi thường xuất hiện tại các sự kiện công nghệ tài chính được tổ chức hàng năm ở Singapore. Tại một sự kiện do Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) đồng tổ chức, AMTD Group là một trong những nhà tài trợ lớn nhất trong 3 năm liên tiếp đến năm 2019.

Tuy nhiên, đầu năm nay, các cơ quan quản lý của Hong Kong đã cấm ông Choi hoạt động trong ngành chứng khoán trong 2 năm vì ông không tiết lộ xung đột lợi ích trong các giao dịch khi ông còn làm ở UBS.

Nguyên nhân tăng giá

Đà tăng phi mã của cổ phiếu họ AMTD đã khiến nhiều nhà đầu tư từ Hong Kong cho đến New York đặt ra nhiều suy đoán về động lực đằng sau đó.

Câu trả lời hợp lý ở thời điểm hiện tại chỉ là lưu lượng cổ phiếu quá thấp trong khi nhu cầu quá cao.

Hơn nữa, cũng không ai rõ tại sao cổ phiếu của ngân hàng đầu tư AMTD Idea Group - một công ty con khác của AMTD Idea Group - cũng tăng vọt 458% trong khoảng thời gian từ ngày 15/7 đến cuối ngày 3/8. Đây là cổ phiếu có khối lượng mua nhiều thứ 4 trên nền tảng giao dịch của Fidelity ngày hôm qua dù giảm 11%.

AMTD Digital từng có lúc đứng thứ 5 trong số các công ty tài chính lớn nhất thế giới. Ảnh: Bloomberg.

Một giả thuyết khác lại cho rằng giá cổ phiếu công ty này tăng vọt là do mọi người đã nhầm lẫn mã cổ phiếu của nó với mã viết tắt của dollar Hong Kong khi cả hai đều viết tắt là HKD.

Trước đó cũng đã từng có sự nhầm lẫn tương tự, khi cổ phiếu của một công ty sản xuất linh kiện điện thoại tên là Zoom Technologies Inc. đã tăng tới 70.000% vào tháng 4/2019. Nguyên nhân là nhà đầu tư đã nhầm cổ phiếu của nó với công ty phần mềm Zoom Video Communications Inc.

Bên cạnh đó, đà tăng phi mã của cổ phiếu AMTD Digital còn khiến một số nhà đầu tư liên tưởng đến đợt "thổi giá" cổ phiếu meme hồi đầu năm ngoái. Khi đó, các cổ phiếu bao gồm GameStop và AMD Entertainment tăng giá chóng mặt.

Ngày 2/8 cũng là một phiên giao dịch bất ổn với cổ phiếu này, khi tăng tới 26% trong phiên và đóng cửa lại giảm tới 34%. Từ ngày 2/8 đến ngày 5/8, cổ phiếu của AMTD Digital đã giảm tới 57% so với mức cao nhất từng đạt được.

Nhận định trước tình hình này, ông Oktay Kavrak - Giám đốc của Leverage Shares - cho hay: "Với tốc độ đi lên mạnh mẽ như thế này, tôi cho rằng giá cổ phiếu họ AMTD sẽ lao dốc thẳng đứng".