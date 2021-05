Một câu chuyện truyền cảm hứng về nghề tay trái hái ra tiền

Cuốn sách "Cây tiền" dùng một câu chuyện lôi cuốn để truyền tải thông điệp làm giàu luôn khó trừ khi bạn sẵn lòng làm việc hăng say và đủ can đảm vượt khỏi vùng an toàn.

Sách mở đầu bằng câu chuyện về Jake Aarons - chàng trai trẻ đang bị khủng hoảng, cả trong đời sống tài chính lẫn tình cảm. Anh sẽ bị tống khỏi căn hộ đang thuê trong 30 ngày tới. Giữa tình cảnh ngặt nghèo, Jake tham gia một nhóm hành động gặp gỡ hàng tuần. Mỗi thành viên nhóm có nhiệm vụ chạy một mô hình kinh doanh ngoài công việc chính để kiếm thêm thu nhập, với điều kiện: chi càng ít vốn càng tốt trước khi mô hình kiếm được tiền. Trong vòng một tuần, Jake đã vật lộn học cách kiếm 1.000 USD , với sự giúp đỡ tận tình của các thành viên khác. Nhờ lòng kiên trì, nhẫn nại và ham học hỏi, Jake đã tích lũy được nhiều kỹ năng quan trọng và kiểm soát thành công cuộc sống của mình. Mượn câu chuyện của Jake, tác giả Chris Guillebeau nêu lên những bài học hữu ích trong kĩ năng quản lý tài chính thời hiện đại. Thay vì đưa ra các lời khuyên và các bước hướng dẫn hành động, Cây tiền dẫn dắt người đọc đi theo một hướng khác và không trùng lặp với những tác phẩm bàn về tài chính hiện hành. Cuốn sách Cây tiền của Chris Guillebeau. Ảnh: Phương Nam Book. Toàn bộ nội dung sách xoay quanh câu chuyện của Jake sau đó độc giả sẽ rút ra những hiểu biết sâu sắc và các bước hành động thiết thực từ câu chuyện đó. Điểm khiến Cây tiền dễ được yêu thích là sách thực sự mang tới một làn gió mới cho thể loại sách tài chính vốn bị rập khuôn là khô khan. Không ai nên để cho toàn bộ thu nhập của mình phụ thuộc vào một nguồn lương duy nhất. Cho dù gọi nó là nghề tay trái, công việc làm ăn nhỏ hay chỉ là "một thứ gì đó bạn làm để kiếm thêm tiền", ta đều có thể sử dụng mô hình này để tạo thêm tự do cho chính mình. Cây tiền có thể là cuốn cẩm nang hữu ích với đầy những ý tưởng tuyệt vời để kiếm tiền, đồng thời là một quyển sách hư cấu cuốn hút, giúp bạn tận hưởng trong suốt quá trình đọc. Tác phẩm Cây tiền của Chris Guillebeau được phát hành trong thời điểm thế giới bất ổn do dịch bệnh, vì lẽ đó, cuốn sách muốn hướng mọi người đến một cách nghĩ mới có thể giúp họ thoát khỏi gánh nặng nợ nần và trao cho họ sức mạnh để kiểm soát mạnh mẽ hơn tương lai của mình. Chris Guillebeau (sinh năm 1978) là một trong những tác giả best-seller của tờ The New York Times. Guillebeau nổi tiếng với tác phẩm Khởi nghiệp với 100 đô la và nhiều tác phẩm được yêu thích khác. Ngoài viết sách, Guillebeau còn cộng tác viết bài cho CNN, Business Week, the Huffington Post... Cây tiền là tác phẩm mới nhất của tác giả, cũng là một trong những cuốn sách nổi bật nhất.