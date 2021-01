Một cán bộ ở huyện Hóc Môn nhận 20 triệu sai quy định

Qua kiểm tra tham nhũng, TP.HCM phát hiện một cán bộ tại huyện Hóc Môn nhận 20 triệu đồng không đúng quy định. Người này đã bị xử lý và chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu vừa ký báo cáo khẩn về công tác phòng, chống tham nhũng quý IV và cả năm 2020 của TP.HCM.

Theo đó, trong năm 2020, TP.HCM phát hiện một cán bộ, công chức xã Tân Hiệp, UBND huyện Hóc Môn, có hành vi nhận quà không đúng quy định với số tiền 20 triệu đồng. Số tiền này đã được nộp vào ngân sách Nhà nước.

Ngày 13/2/2020, UBND huyện Hóc Môn đã kiểm tra, xử lý cán bộ vi phạm và chuyển hồ sơ sang công an huyện. Đến ngày 8/6/2020, cảnh sát có báo cáo về việc không khởi tố vụ án này.

Qua kiểm tra, thành phố phát hiện 9 trường hợp cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp ở huyện Củ Chi (một người) và Bệnh viện quận 11 (8 người).

Còn qua tin báo, một trường hợp vi phạm đạo đức nghề nghiệp được phát hiện là ông Nguyễn Tiến Dũng, nhân viên tại Trung tâm hỗ trợ xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh - Xã hội. Cũng liên quan đến trường hợp này, 4 người đứng đầu bị xử lý trách nhiệm do chưa làm hết vai trò, để viên chức dưới quyền vi phạm pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng đến mức bị truy tố hình sự.

Bị cáo Nguyễn Tiến Dũng dâm ô 4 bé gái từ cuối tháng 5 đến cuối tháng 6/2019. Ảnh: Hiếu Nguyễn.

Về kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, doanh nghiệp thuộc thành phố không phát hiện hành vi tham nhũng trong quý IV/2020.

Riêng với Công an TP, trong năm 2020, đơn vị này đã giải quyết 2 đơn tố cáo và kết thúc xác minh 39/41 phản ánh, kiến nghị về tham nhũng, hành vi có dấu hiệu tham nhũng liên quan cán bộ, chiến sĩ công an thành phố.

Kết quả cho thấy có 2 đơn tố cáo đúng, 27 đơn tố cáo sai, và không có cơ sở kết luận 12 đơn. Hai đơn đúng là tin phản ánh một cán bộ công an phường 17 (quận Bình Thạnh) có hành vi cưỡng đoạt tài sản và đơn tố cáo một điều tra viên Đội cảnh sát điều tra về trật tự xã hội Công an quận Thủ Đức có hành vi nhận hối lộ khi điều tra vụ án. Hai trường hợp này đã bị tước danh hiệu công an nhân dân và chuyển xử lý hình sự.

Về tham nhũng trong hoạt động thanh tra, năm 2020, TP phát hiện một trường hợp tham ô tài sản là bà Nguyễn Thị Kim Cúc, kế toán trưởng trường THCS Lý Thường Kiệt (quận Tân Bình). Trường hợp này đã chuyển cơ quan công an thụ lý.