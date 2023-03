Một cá thể voi 49 năm tuổi chết ở Đắk Lắk

Chiều 27/3, Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng Đắk Lắk cho biết một cá thể voi nhà thuộc Khu du lịch sinh thái Bản Đôn - Ánh Dương (Buôn Đôn) vừa bị chết.

Đó là cá thể voi nhà tên H’Pul (giống cái, 49 tuổi), chết ngày 23/3. Theo thông tin của chủ và nài voi xác định từ vài năm gần đây voi H’Pul đã già yếu, suy nhược cơ thể, thường xuyên đau ốm, tiêu hóa kém.

Kiểm tra xác voi và các bộ phận liên quan, cơ quan chức năng xác định: Trên cơ thể voi không có dấu vết ngoại lực tác động; các bộ phận trên cơ thể còn nguyên vẹn; răng đã mòn hết, gầy còm, thức ăn trong phân không tiêu hóa hết do tiêu hóa kém.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng bàn giao xác voi cho Khu du lịch sinh thái Bản Đôn - Ánh Dương cùng chính quyền địa phương, cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Trước đó, ngày 9/2, một cá thể voi đực tên Rốk (30 tuổi, ở huyện Buôn Đôn) cũng bị chết do thể trạng yếu.

Hiện, quần thể voi nhà tại Đắk Lắk chỉ còn 36 cá thể, giảm 90% số lượng voi so với năm 1980. Các cá thể voi nhà hầu hết đã lớn tuổi, gây khó khăn cho công tác bảo tồn.

