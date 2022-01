‘Mortal Kombat’ được sản xuất hậu truyện

Hãng New Line Cinema công bố Jeremy Slater, một trong các biên kịch của dự án “Moon Knight”, sẽ đảm nhận vai trò xây dựng nội dung phần hậu truyện “Mortal Kombat 2”.

Deadline đưa tin New Line Cinema sẽ đầu tư thực hiện phần hậu truyện cho Mortal Kombat (2021) - bộ phim chuyển thể từ tựa game ăn khách cùng tên. Mới đây, hãng công bố đã mời nhà làm phim Jeremy Slater đảm nhận vai trò biên kịch cho dự án. Hướng phát triển nội dung Mortal Kombat 2 vẫn được các bên liên quan giữ bí mật.

Slater là biên kịch chính của dự án truyền hình Moon Knight do Marvel Studios sản xuất cho nền tảng Disney+. Anh cũng đảm nhận vai trò biên kịch kiêm đạo diễn của dự án Thread cho hãng Screen Gems. Những dự án phim khác có bàn tay biên kịch của Slater phải kể đến còn có Uprising và Tommyknockers. Anh cũng tham gia phát triển TV series The Umbrella Academy và đảm nhận vai trò nhà sáng tạo kiêm tổng đạo diễn phim truyền hình The Exorcist.

Thương hiệu Mortal Kombat nổi tiếng với các cảnh chiến đấu bạo lực. Ảnh: New Line Cinema.

Tại Bắc Mỹ, Mortal Kombat được phát hành song song tại rạp và trên dịch vụ xem video trực tuyến HBO Max hồi tháng 4/2021. Phim đã có tuần đầu ra mắt ở vị trí quán quân phòng vé nội địa và xếp thứ hạng rất cao trên bảng tổng sắp phim truyện được xem nhiều nhất nền tảng HBO Max.

Tác phẩm do Simon McQuoid đạo diễn, với Lewis Tan, Jessica McNamee, Josh Lawson, Joe Taslim, Mehcad Brooks, Lâm Lộ Địch, Tadanobu Asano và Hoàng Kinh Hán trong các vai chính. Nội dung phim xoay quanh hành trình của một nhóm võ sĩ MMA sở hữu siêu năng lực - các nhà vô địch đại diện cho Trái Đất - chiến đấu với đối thủ ngoài hành tinh để bảo vệ toàn vũ trụ.