Morocco và cú bật nhảy kiêu hãnh của lục địa đen

HLV Walid Regragui đã ví đội bóng của ông như võ sĩ boxing Rocky Balboa, nhân vật đã đưa tài tử Sylvester Stallone thành huyền thoại Hollywood. Cũng là nhân vật mang tính đại tự sự của thế kỷ 20, mô tả giấc mơ Mỹ của người thất học, tốt bụng, đến từ tầng lớp lao động, bị coi thường ghẻ lạnh, tình cờ có cơ hội đổi đời, kiên cường nhẫn nại vượt khó để đạt đến thành tựu, đánh bại cả nhà vô địch thế giới.

Rocky của Stallone phải ăn những cú đấm búa bổ và vẫn đứng vững trên sàn đấu đến cuối cùng để tung ra cú đấm hạ gục đối thủ. Morocco của Regragui cũng vậy, họ hấp thụ mọi cú đấm từ các đối thủ hạng nặng Croatia, Bỉ, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, kiên trì tìm ra điểm yếu của đối thủ để ra đòn quyết định.

Cú bật nhảy của tiền đạo Youssef En Nesyri vào lưới Bồ Đào Nha giống như cú bật nhảy của chú sư tử Atlas vồ mồi, là cú bật nhảy của toàn bộ lục địa đen. Morocco là Rocky của World Cup 2022. Hãy quên những câu chuyện về Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Nhật Bản hay Croatia đi. Morocco mới là cuốn chuyện hấp dẫn nhất của kỳ World Cup này.

Nhưng Morocco không phải chịu cảnh mặt mày thâm tím, máu me nhầy nhụa, thậm chí có nguy cơ bị mù vĩnh viễn như Rocky. Hai cánh tay giơ lên mặt của Morocco chặn hết mọi cú đấm của đối thủ, từ mọi hướng. Tây Ban Nha thực hiện hơn 1.000 đường chuyền trong 120 phút nhưng chỉ có một cú sút duy nhất trúng khung thành.

Goncalo Ramos được cả thế giới tung hô vài ngày trước đó chỉ có đúng hai lần chạm bóng trong vòng cấm Morocco. Ronaldo vào sân chỉ chạm bóng khoảng chục lần mà vô hại. Sự có mặt của anh trên sân chỉ để hút các ống kính truyền hình. Morocco đơn giản là không cho các đối thủ khoảng trống.

Họ bắt đầu hạn chế, bóp nghẹt, phá vỡ đối thủ bằng đôi tay của Yassine Bono, bằng cơ bắp và tính kỷ luật của Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi, Romain Saiss, chút chói sáng của Achraf Hakimi, Hakim Ziyech, Sofiane Boufal. Họ chỉ để thủng lưới một bàn duy nhất sau năm trận World Cup. Mà bàn thua đó là do bóng đập vào hậu vệ Nayef Aguerd chuyển hướng đi xa quá tầm với của Bono.

Cũng không công bằng khi mô tả Morocco của Regragui là hoàn toàn thiên về phòng thủ. Chỉ Messi ở giải VĐQG Pháp có số lần rê bóng trong 90 phút mùa này nhiều hơn Azzedine Ounahi.

Luôn có rất nhiều câu chuyện về trái tim, khát khao và tinh thần chiến đấu khi nói đến các quốc gia châu Phi và châu Á tại World Cup. Đôi khi những câu chuyện đó nghe có vẻ trịch thượng, ban phát, như thể những người phương tây nghĩ rằng các đội châu Á và châu Phi không có kỹ năng hoặc kỷ luật chiến thuật. Morocco cho các “bề trên” phương tây thấy họ đã nhầm to.

Bóng đá châu Phi luôn bị bỏ lại phía sau. Kể từ giải đấu đầu tiên ở Uruguay năm 1930, khi con tàu đội tuyển Ai Cập đang đi gặp bão trên Địa Trung Hải và họ đã bỏ lỡ chuyến nối chuyến mà đáng lẽ sẽ đưa họ đến với Nam Mỹ. Giải đấu diễn ra với chỉ 13 đội, không có đội nào đến từ Châu Phi. Bốn năm sau, Ai Cập tham dự World Cup ở một nơi gần hơn là Italy và thua ngay vòng đầu.

Các nước châu Phi luôn khó chịu với việc FIFA quá ưu ái các nước châu Âu và Nam Mỹ, phân bổ suất dự World Cup cho châu lục này quá ít, châu Á chung với châu Phi một suất. Năm 1966, có 31 nước châu Phi tảy chay, không dự vòng loại để phản đối FIFA. Phải mất 36 năm sau khi Ai Cập dự World Cup, năm 1970, mới có đội châu Phi trở lại đấu trường này, là Morocco. Họ kiếm được điểm đầu tiên qua trận hòa 2-2 với Bulgaria.

World Cup 1974, Zaire thi đấu quá tệ. Tunisia tại World Cup 1978 kiếm trận thắng đầu tiên cho lục địa đen, thắng Mexico 3-1. Algeria gây chấn động World Cup 1982 với chiến thắng 2-1 trước Đức, nhưng Đức và Áo đã bắt tay nhau trong trận bóng được gọi là “Vết nhơ ở Gijon” để loại Algeria ở vòng bảng.

Morocco một lần nữa trở thành người tiên phong của lục địa đen khi trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên vượt qua vòng bảng. Họ hòa Ba Lan 0-0, hòa Anh 0-0 và đánh bại Bồ Đào Nha 3-1 ở trận cuối để đứng đầu bảng. Lại vẫn Bồ Đào Nha. Vòng 16 đội, Morocco thua Đức 0-1, đội sau đó là Á quân giải đấu.

Tiếp sau cảm hứng của Morocco mới đến Cameroon 1990, Senegal 2002 và Ghana 2010. Nhưng các đội này đều dừng bước ở tứ kết sau bao nỗ lực đột phá qua vòng này. Cuối cùng, định mệnh lại đặt vị trí tiên phòng vào người Morocco: đội châu Phi đầu tiên lọt vào vòng bán kết.

Không nước nào mê World Cup như Morocco. Có thể khẳng định như vậy nếu nhìn vào số lần Morocco nỗ lực vận động đưa giải đấu về đất nước họ, và thất bại, và lại kiên trì theo đuổi. Đã năm lần như vậy rồi. Tới đây là lần thứ sáu. Y như sự kiên trì của Balboa trên sàn đấu. Như sự kiên trì của đội tuyển trên sân bóng.

Họ bắt đầu cuộc vận động đăng cai World Cup đầu tiên là giải đấu năm 1994, và thua Mỹ chỉ có 3 phiếu. Tiếp sau thất bại sít sao, Morocco bước vào cuộc đua năm 1998 với Anh, Đức, Pháp, Thụy Sĩ. Vòng cuối cùng, họ thua Pháp. Lại thêm một nỗ lực nữa để rồi thua World Cup 2006 vào tay Đức.

World Cup 2010 được xem là cơ hội tốt nhất cho Morocco, bởi FIFA ra quy định các châu lục luân lưu đăng cai World Cup. Năm 2010 đến lượt châu Phi. Sau khi Nigeria, Ai Cập, Tunisia, Libya bị loại, còn Morocco và Nam Phi vào vòng cuối. Morocco hơn Nam Phi mọi mặt, lại đã từng ba lần thất bại, những tưởng lần này họ sẽ thắng.

Nhưng cuối cùng, họ thua Nam Phi số phiếu 10-14. Cuộc bỏ phiếu mà sau đó một số ông trong Ban chấp hành FIFA cầm lá phiếu bầu như Chuck Blazer, Jack Warner tiết lộ rằng, họ đã được mua chuộc để bỏ phiếu cho Nam Phi, hoặc tiền hối lộ của Nam Phi cao hơn Morocco.

Morocco duyệt ngân sách 16 tỉ USD để bước vào chiến dịch vận động đăng cai World Cup 2026, rồi cuối cùng lại thất bại vào tay liên danh Mỹ - Canada - Mexico. Theo lượt phải tới châu Phi, vì Brazil đã đăng cai năm 2014 rồi, nhưng FIFA lại tính Bắc Mỹ và Nam Mỹ riêng ra thành hai khu vực.

Không nản chí, Morocco sẽ tiếp tục bước vào cuộc đua năm 2030, với các đối thủ liên danh Nam Mỹ Argentina - Uruguay - Chile - Paraguay nhân kỷ niệm 100 năm World Cup ra đời tại Nam Mỹ. Thứ hai là liên danh Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha - Ukraine. Thứ ba là liên danh Ai Cập - Saudi Arabia - Hy Lạp với cái vỏ “ba châu lục cùng đăng cai World Cup”.

Morocco có thể một mình đăng cai giải đấu. Có thể gọi thêm các nước Bắc Phi là Algeria và Tunisia vào liên danh cho nặng ký ganh đua. Cũng có thể thay Ukraine trong liên danh với Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, vì Ukraine cũng đang tái thiết, trong khi lãnh thổ Morocco rất gần hai nước kia. Dù là gì, vị thế của Morocco giờ đã rất khác, khi ĐTQG của họ đang làm rạng rỡ cả châu Phi. Morocco xứng đáng nhận phần thưởng, đã đến lúc trao cho họ.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019