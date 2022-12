Morocco quá đáng nể

Tiếng trống liên tục vang lên. Đám đông vẫn huýt sáo, hò hét trên khán đài. Dưới sân, các cầu thủ Morocco cứ tiến lên, hết lần này đến lần khác. Chân họ bỏng rát và cánh mũi phập phồng khi họ cố gắng chống lại ánh sáng đang lụi tàn. Không lúc nào, không một giây phút, họ ngừng chiến đấu trên sân cỏ. Thế nhưng, Morocco cuối cùng vẫn rơi vào đường cùng.

Kỳ World Cup năm nay đang đi tới chặng cuối với trận chung kết bom tấn mà cả nhà tổ chức FIFA và chủ nhà Qatar đều khao khát. Lionel Messi của Argentina, người đang tìm kiếm vinh quang cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc mọi thời đại, sẽ đối đầu với Kylian Mbappé, gương mặt “thừa kế" với mục tiêu đưa Pháp một lần nữa chạm cúp vô địch.

New York Times nhận định chắc hẳn giờ đây, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đang cảm thấy rất tự mãn.

Tuy nhiên, bất kể đội nào sẽ giành chiến thắng vào ngày 18/12, đây vẫn sẽ luôn là World Cup của Morocco. Giải đấu ở Qatar đã biến “những chú sư tử Atlas" trở thành người tiên phong, người phá kỷ lục, một nét chấm phá không bao giờ phai màu trong ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Chính tại đây, Morocco trở thành đội đầu tiên của thế giới Arab lọt vào tứ kết World Cup. Sau đó vài ngày, họ cũng là đội châu Phi đầu tiên kéo dài chuỗi trận của mình đến tận bán kết.

Việc bị Pháp đánh bại 2-0 trong trận đấu căng thẳng và nghẹt thở tại Al Bayt không thể xóa nhòa hay làm giảm đi những kỳ tích trên.

Điều đó cũng không làm thay đổi thực tế rằng tại Qatar, Morocco đã chứng minh cho “cả một thế hệ” rằng họ có thể tạo ra “những điều kỳ diệu”, giống như thủ môn đáng tin cậy của đội tuyển, Yassine Bounou, từng nói.

Cũng chính ở đó, theo huấn luyện viên Walid Regragui, Morocco đã xác định lại giới hạn của “những gì có thể”.

Nếu cần phải xác nhận điều đó, thì không lâu sau khi Randal Kolo Muani nhân đôi cách biệt cho Pháp, ấn định vị trí của “những chú gà trống Gô-loa” trong trận chung kết, và khiến hàng nghìn cổ động viên tan nát trái tim, họ vẫn xem ông Regragui là huấn luyện viên xuất chúng.

Trong một khoảnh khắc, hàng chục nghìn cổ động viên Morocco đổ về đến mức chật cứng sân vận động, thậm chí là Doha. Số lượng đó lớn đến mức Qatar Airways đã phải đột ngột hủy 7 chuyến bay dự kiến đưa người hâm mộ từ Morocco tới Qatar xem trận bán kết, theo AP.

Hafsa Mostafid, cư dân Morocco, cho biết cô đã đặt một chuyến bay tới Doha vào cuối ngày 13/12 nhưng bị từ chối tại sân bay Casablanca.

Mostafid kể lại các quan chức tại sân bay nói với du khách rằng do “số lượng lớn người Morocco đang bị mắc kẹt tại sân bay Doha mà không có vé xem trận đấu, sẽ không có máy bay nào từ Morocco khởi hành đến Qatar theo chỉ thị của chính quyền nước này”.

Trên sân cỏ, các cầu thủ Morocco có vẻ uể oải sau thất bại. Nhưng điều đó không kéo dài lâu. Dần dần, đám đông bắt đầu vỗ tay, sau đó cổ vũ, rồi gầm lên. Các cổ động viên đứng lên giơ tay hò reo và ngồi xuống nhịp nhàng, tạo thành làn sóng lan tỏa xung quanh sân vận động.

Làn sóng ấy tập hợp sức mạnh và sự cuồng nhiệt, thể hiện tất cả lòng biết ơn và niềm tự hào trước những gì mà đội tuyển Morocco đã tạo ra trong suốt ba tuần rưỡi qua. Những bước chạy không biết mệt mỏi trên sân đã đưa Morocco vượt qua vòng bảng, tiến thẳng đến vòng 4 đội cuối cùng, và đỉnh điểm là phá vỡ rào cản vô hình lớn nhất để bước vào trận bán kết.

Ngay cả khi đó, “những chú sư tử Atlas” dường như cũng không sợ hãi. Các cầu thủ của Regragui không hề nao núng trước ánh hào quang và kinh nghiệm của đội tuyển Pháp.

Morocco không nản chí sau khi chỉ một phán đoán sai, một chút nóng nảy thái quá của trung vệ Jawad El Yamiq đã giúp Pháp có bàn mở tỷ số - do công của Théo Hernandez - chỉ sau 5 phút. Đó là bàn thua đầu tiên Morocco để đối thủ đá thủng lưới kể từ đầu World Cup.

Họ cũng không lo lắng khi mất 3 trong số những hậu vệ được lựa chọn hàng đầu vì chấn thương khi vào hiệp hai - “cái giá phải trả” cho việc đội tuyển tiến sâu một cách bất ngờ trong giải đấu.

Bất chấp tất cả điều đó, trong phần lớn thời gian trên sân cỏ, “những chú sư tử Atlas" vẫn gây khó khăn và dày vò Pháp, nhà đương kim vô địch, ứng cử viên hàng đầu cho chiếc cúp năm nay.

Ibrahima Konaté và Raphael Varane đã phải chạy khắp để “dập lửa” khi chúng bùng lên, tin tưởng vào may mắn hơn là khả năng phán đoán để ngăn chặn cuộc tấn công của Morocco.

Ngay cả bàn thắng của Kolo Muani, ghi bàn từ cự ly gần ngay trong lần chạm bóng đầu tiên, cũng không gây ấn tượng. Sau đó, ánh sáng tắt dần, nhưng Morocco vẫn không từ bỏ.

Bước sang phút bù giờ khi mọi hy vọng gần như bị dập tắt, “những chú sư tử Atlas" tạo ra không phải một, hai, mà là ba cơ hội vàng để ghi bàn, khiến người Pháp căng thẳng.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, các cầu thủ của huấn luyện viên Regragui ngã vật ra sau, toàn bộ không khí như thể bị rút khỏi người họ. Trong khoảng khắc, một số người tự hỏi liệu Azzedine Ounahi và đặc biệt là Sofyan Amrabat có cần phải qua đêm ở đó và lên đường về nhà vào sáng hôm sau hay không.

Một lúc sau, họ nhấc người lên, đứng sát lại với đồng đội trong vài phút để lắng nghe huấn luyện viên Regragui nói rằng vua của Morocco, Mohammed VI, “tự hào về họ, người dân Morocco tự hào về họ, cả thế giới tự hào về đội bóng này”.

Và sau đó, khi tiếng vỗ tay vang lên, họ từ từ tiến lại gần các cổ động viên. Đến rìa vòng cấm, họ dừng lại, từng người một khuỵu gối, gục trán xuống cỏ.

Morocco đã vượt qua Bỉ, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, thắp sáng giải đấu năm nay, truyền cảm hứng cho cả một châu lục, định hình lại giới hạn của khả năng.

Họ chiếm trái tim người hâm mộ trên toàn thế giới với những bước tiến trên sân cỏ. Những màn ăn mừng sau trận đấu đã lan truyền chóng mặt, cho dù đó là hôn mẹ của họ trên khán đài hay màn khiêu vũ trên sân.

Tuy nhiên, Regragui và các cầu thủ của ông không thể đi xa hơn được nữa. Hành trình của họ dừng lại muộn hơn họ có thể tưởng tượng, nhưng không xa như họ có thể mơ ước trong vài ngày.

Dù vậy, trong những tuần, tháng và năm tới, đó không phải là cách Morocco, châu Phi, hay những quốc gia tìm thấy bản thân mình trong đội bóng này nhìn nhận. Thay vào đó, World Cup này, World Cup của Morocco, sẽ được ghi nhớ như một sự khởi đầu.

"Các cầu thủ của chúng tôi muốn viết lại lịch sử nhưng bạn không thể vô địch World Cup chỉ nhờ phép màu", Reuters dẫn lời huấn luyện viên trưởng Morocco nói sau trận. "Bạn chỉ có thể làm được điều đó bằng sự chăm chỉ và đó là điều chúng tôi sẽ làm, chúng tôi sẽ tiếp tục tập luyện, nỗ lực".

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019