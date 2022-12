Morocco mở 30 chuyến bay đặc biệt phục vụ CĐV tới World Cup

Các chuyến bay sẽ khởi hành trong hai ngày 13-14/12 từ thành phố Casablanca, Reuters đưa tin. Giá vé máy bay sẽ được giảm so với lúc thường.

Các chuyến bay này sẽ giúp hàng nghìn cổ động viên Morocco có mặt ở Qatar để cổ vũ đội nhà trong trận bán kết với Pháp sắp tới. Hiện nay hàng nghìn người Morocco cũng đã có mặt ở Qatar để theo dõi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trước đó, hãng hàng không Morocco cũng đã tăng cường các chuyến bay tới Qatar trước trận đấu vòng 1/8 với Tây Ban Nha và trận tứ kết với Bồ Đào Nha. Bên cạnh đó, Royal Air Maroc cũng cho phép khách hàng thay đổi giờ chuyến bay chiều về mà không mất thêm tiền - chính sách sẽ đem lại lợi ích khi Morocco liên tục đi tiếp.

Đường bay thẳng từ Casablanca tới Doha của Royal Air Maroc chỉ mới được mở lại từ tháng 9, sau 2,5 năm bị gián đoạn do đại dịch Covid-19.

Đội tuyển Morocco đã làm nên lịch sử khi là đội bóng châu Phi đầu tiên lọt vào bán kết của một kỳ World Cup. Sau 5 trận đấu, họ thậm chí chưa để cầu thủ đối phương nào sút tung lưới. Bàn thua duy nhất của họ trong trận gặp Canada ở vòng bảng đến từ pha phản lưới nhà.

Trận bán kết giữa Morocco và Pháp sẽ diễn ra vào lúc 2h ngày 15/12 (giờ Việt Nam).

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

