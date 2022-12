Morocco kiện trọng tài lên FIFA

Morocco dùng từ "trọng tài kỳ cục" để nói về ông Cesar Ramos và cho rằng họ đã bị từ chối hai quả phạt đền rõ ràng trong trận gặp tuyển Pháp.

"Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Morocco phản đối mạnh mẽ công tác điều khiển của ông Cesar Ramos ở trận đấu trên sân Al Bayt", thông báo của LĐBĐ quốc gia Bắc Phi có đoạn.

Một trong những pha bóng gây tranh cãi của trận bán kết diễn ra ở phút 27, Sofiane Boufal ngã trong vùng cấm sau pha va chạm với Theo Hernandez. Trọng tài chính cắt còi nhưng là để rút thẻ vàng cho cầu thủ bên phía Morocco.

Đây là quyết định khó hiểu của ông Cesar Ramos. Pha làm chậm chỉ ra rằng Hernandez đã có tác động lên chân của Boufal. Tuy nhiên, trọng tài chính người Mexico lại cho rằng cầu thủ số 17 của Morocco có hành vi ăn vạ.

Ngay cả các cựu danh thủ như Alan Shearer hay Rio Ferdinand cũng bối rối trước quyết định của trọng tài chính Ramos. "Có lẽ Hernandez đã chạm bóng trước. Đó dường như không phải phạt đền cho Morocco", Shearer chia sẻ. Trong khi đó, Ferdinand lại ủng hộ đội tuyển châu Phi: "Tại sao đó không phải là một quả phạt đền? Đó là một pha vào bóng trái phép của Hernandez".

Morocco đã chơi nỗ lực nhưng không thể tạo bất ngờ trước nhà đương kim vô địch. Lần lượt Theo Hernandez và Kolo Muani ghi bàn giúp "Gà trống Gaulois" hạ "Sư tử Atlas" để tiến vào chung kết gặp Argentina.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019