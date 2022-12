Morocco ‘dọa’ tẩy chay giải vô địch châu Phi sau kỳ tích ở World Cup

Liên đoàn bóng đá Morocco cho biết đội của họ sẽ chỉ thi đấu nếu có chuyến bay thẳng từ thủ đô Rabat của nước này đến thành phố Constantine của Algeria - nơi các trận đấu của Morocco dự kiến diễn ra, AP đưa tin ngày 29/12.

Liên đoàn bóng đá Morocco cho biết họ đã viết thư cho Liên minh châu Phi (AU) về thủ tục cho các sự kiện thể thao và yêu cầu "tạo điều kiện thuận lợi cho các đội tham gia".

Trong thư gửi AU, Morocco yêu cầu đội tuyển quốc gia có thể bay thẳng đến Constantine trên máy bay riêng của Royal Air Morocco - hãng vận chuyển chính thức của đội tuyển quốc gia Morocco.

Tuy nhiên, chính phủ Algeria đã không công khai đáp ứng yêu cầu này.

Máy bay quân sự và thương mại của Morocco đã bị cấm tiến vào không phận Algeria kể từ khi hai nước láng giềng cắt đứt quan hệ ngoại giao vào năm 2021. Tranh chấp của họ có liên quan đến nhiều vấn đề, bao gồm khu vực Tây Sahara.

Giải vô địch bóng đá châu Phi sẽ diễn ra từ ngày 13/1/2023 đến 4/2/2023. Morocco từng tạo nên kỳ tích khi trở thành quốc gia châu Phi và quốc gia Arab đầu tiên lọt vào bán kết World Cup Qatar.

