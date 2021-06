Moody's giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm triển vọng tích cực với OCB

Trong bối cảnh Covid-19 gây ảnh hưởng kinh tế toàn cầu, việc Moody’s tiếp tục giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm với OCB cho thấy ngân hàng có nền tảng tài chính vững, an toàn vốn cao.

Theo thông báo mới nhất từ Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s Investor Service, một trong 3 tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín nhất thế giới, các chỉ số xếp hạng tín nhiệm của Ngân hàng Phương Đông (OCB) được giữ nguyên ở triển vọng tích cực.

Trước đó, vào tháng 3, OCB là một trong 4 ngân hàng Việt Nam được Moody’s điều chỉnh mức xếp hạng tín nhiệm từ “ổn định” lên “tích cực”, duy trì xếp hạng đánh giá rủi ro đối tác (CRA-counterparty risk assessment) và xếp hạng rủi ro đối tác (CRR-counterparty risk ratings) ở mức Ba3. Đây là mức xếp hạng thuộc nhóm cao tại Việt Nam.

Trong lần xếp hạng này, Moody’s đánh giá OCB có khả năng sinh lợi nhuận tốt so với mức bình quân thị trường. Tổ chức này cũng kỳ vọng hiệu quả kinh doanh của OCB tiếp tục duy trì nhờ vào danh mục cho vay phân khúc bán lẻ và khách hàng SME với hiệu suất sinh lời cao, đồng thời tăng trưởng thu phí từ dịch vụ phân phối sản phẩm bảo hiểm.

Moody’s cũng tiếp tục đánh giá cao khả năng vốn của OCB qua các đợt tăng vốn điều lệ và sự tham gia cổ đông chiến lược của Ngân hàng Aozora (AOZ) vào năm 2020, với tỷ lệ cổ phần nắm giữ là 15%. AOZ là một trong những ngân hàng hoạt động hiệu quả nhất tại Nhật Bản, được thành lập từ năm 1957, quy mô tổng tài sản là 50 tỷ USD với mạng lưới phủ rộng trên thị trường quốc tế. Thương vụ này vào top 10 thương vụ đầu tư và M&A tiêu biểu 2019-2020.

Bên cạnh đó, Moody’s cũng kỳ vọng khả năng vốn của OCB tiếp tục ở mức cao hơn so với các ngân hàng cùng phân khúc trong 12-18 tháng tới. Tổ chức này cũng nhận định OCB nắm giữ lượng lớn tài sản có tính thanh khoản cao, góp phần tăng khả năng thanh khoản của ngân hàng.

Moody’s giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm của OCB ở mức triển vọng tích cực.

Trong những tháng đầu năm, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, OCB chủ động hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đồng hành, hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn thông qua những chương trình ưu đãi lãi suất, giảm/giãn thời gian trả nợ vay…

Bên cạnh đó, OCB vẫn nỗ lực đảm bảo tăng trưởng, kiểm soát tốt chi phí và hoạt động kinh doanh phù hợp, hiệu quả. Kết thúc quý I, lợi nhuận trước thuế OCB đạt 1.276 tỷ đồng , tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước; tổng tài sản đạt 160.297 tỷ đồng , tăng 5,1% so với cuối 2020. Trong đó, dư nợ cho vay thị trường I (bao gồm trái phiếu doanh nghiệp) đạt 94.839 tỷ đồng , tăng 5,1% so với cuối năm 2020. Cho vay khách hàng đạt 93.042 tỷ đồng , tăng 4,3% so với cuối năm 2020. Huy động thị trường I (bao gồmuỷ thác đầu tư), đạt 112.190 tỷ đồng , tăng 3,5%; riêng huy động từ tiền gửi khách hàng tăng khoảng 6% so với cuối năm 2020.

Năm nay, OCB đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 25%, lợi nhuận trước thuế đạt 5.500 tỷ đồng , tăng 25% so với năm 2020 và mục tiêu cổ tức 20-25%. Để đạt được những mục tiêu đó, ngân hàng cho biết sẽ tập trung mảng bán lẻ và các phân khúc ưu tiên, tối ưu hoá về công nghệ, đẩy mạnh sản phẩm dịch vụ ngân hàng số, triển khai nâng cao hệ thống quản trị rủi ro theo chuẩn mực nâng cao của Basel II và đẩy mạnh hợp tác chiến lược với các đối tác quốc tế.

Với những kết quả đã đạt được và định hướng rõ ràng, đại diện lãnh đạo OCB cho biết, ngân hàng hy vọng sẽ sớm vào top 5 ngân hàng TMCP tư nhân tại Việt Nam. Đây là tham vọng OCB đặt ra trong chiến lược kinh doanh giai đoạn 2021-2025.