'Mong những em bé trong khu cách ly đều bình an'

Đó là lời động viên, sẻ chia của nhiều phụ huynh, giáo viên gửi đến những học sinh đón Tết Nguyên đán trong khu cách ly ở Hà Nội, Hải Dương.

Thông tin về những học sinh mầm non, tiểu học phải đi cách ly vì liên quan đến ca dương tính với Covid-19 khiến nhiều người xúc động. Nhiều bài thơ cổ vũ tinh thần, bài viết sẻ chia được gửi tới những "chiến binh nhí" và gia đình.

Thương các con vì Tết xa gia đình

Ngày Tết Nguyên đán đang đến gần, nhiều tỉnh thành trên cả nước cho học sinh nghỉ Tết sớm hơn kế hoạch để phòng chống dịch bệnh. Các em háo hức mong sum vầy cùng gia đình đón xuân, được cha mẹ chở đi mua quần áo mới.

Với 75 trẻ mầm non ở trường Mầm non Bạch Đằng (Hải Dương) và 56 học sinh trường Tiểu học Xuân Phương (Hà Nội), các em phải xa gia đình, đón Tết trong khu cách ly vì dịch Covid-19.

Giáo viên cùng học sinh trường Tiểu học Xuân Phương đi xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Việt Hùng.

Chị Nguyễn Thị Như Quỳnh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, chia sẻ về công việc ở trường mầm non hơn 10 năm. Chị hiểu rõ sự non nớt của con trẻ khi bước vào tuổi rời xa vòng tay của cha mẹ để đến trường. Chị Quỳnh thấy xót xa khi xem hình ảnh 75 trẻ mầm non phải mặc áo mưa vào khu cách ly.

Chị Nguyễn Bảo Ngọc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, tâm sự: "Là người yêu trẻ nhỏ nên tôi thấy xúc động khi đọc thông tin các em phải đi cách ly. Học sinh mầm non mới ở tuổi chập chững biết đi, biết nói, các em quá non nớt khi phải trải qua mùa Tết xa gia đình".

TS Vũ Thu Hương, nguyên giảng viên khoa Giáo dục Tiểu học, ĐH Sư phạm Hà Nội, bày tỏ trẻ em có thể thích nghi với cuộc sống xa gia đình. Tuy nhiên các em nhỏ ở khu cách ly sẽ không được thực hiện các hoạt động theo nhu cầu như vui chơi cùng bạn bè, chạy nhảy. Chị mong muốn mỗi người lớn hãy chấp hành quy định cách ly để bảo vệ an toàn cho chính mình và người thân.

Cố lên các "chiến binh nhí"

Anh Trương Minh Hoàng, quận Cầu Giấy, Hà Nội, bày tỏ khi biết thông tin học sinh đi cách ly ở trường Xuân Phương, anh thông cảm và sẻ chia với nỗi lo lắng của phụ huynh.

Anh Hoàng cho rằng việc đi cách ly là một học kỳ quân đội bất đắc dĩ với đại đội 3E, trường Xuân Phương. Học kỳ quân đội này sẽ rèn luyện cho các chiến sĩ nhí nhiều tính cách tốt như tính kỷ luật, sự chia sẻ, sự cảm thông và đùm bọc lẫn nhau.

"Các bạn nhỏ 8 tuổi khiến nhiều người thương cảm nhưng chính các bạn ấy đã là những chiến binh và đang được trải nghiệm thử thách ít người biết", anh Hoàng tâm sự.

Anh Hoàng lạc quan khi trẻ sẽ trải qua cái Tết tập thể với nhiều bạn bè bên cạnh. Trẻ em thích nghi rất nhanh và công việc cách ly sẽ mang đến nhiều lợi ích. Bên cạnh các bạn luôn có thầy cô và phụ huynh.

Chia sẻ vớ học sinh, giáo viên trong khu cách ly, TS Vũ Thu Hương sáng tác bài thơ mang tên "Tết Covid-19", là lời động viên và cổ vũ học sinh vượt qua thời gian thử thách. Bà mong mỗi học sinh là một chiến binh nhỏ, tự tin và dũng cảm vượt qua dịch Covid-19.

"Con vào khu cách ly

Còn bố mẹ ngoài kia

Bạn bè cùng lớp cả

Nhưng vẫn phải phân ly

Con vẫn đeo khẩu trang

Đứng cách bạn vài hàng

Dù mùa xuân đang đến

Vẫn phải giữ an toàn"

Bà Hương gửi lời nhắn nhủ đến các giáo viên nên hướng dẫn trẻ nhỏ chơi trò tập thể trong khu cách ly nhưng vẫn đảm bảo khoảng cách an toàn.

Sau khi được lấy mẫu xét nghiệm, tất cả học sinh lớp 3E trường Tiểu học Xuân Phương đã âm tính lần 1. Ảnh: Việt Hùng.

Ngày Tết đang cận kề, chị Như Quỳnh (Hà Nội) bày tỏ, tình hình dịch bệnh phức tạp là lúc tất cả người dân cần phát huy truyền thống tương thân tương ái. Việc thực hiện nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch sẽ giúp mọi người bảo vệ sức khoẻ bản thân và cộng đồng.