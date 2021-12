Món quà ý nghĩa từ sách dịp Giáng sinh

Từ người làm công tác xuất bản, cầm bút đến độc giả yêu sách đều tìm cách gửi tặng bạn bè, người thân những gói quà đẹp dịp cuối năm.

Mới đây, độc giả có tài khoản My Doan chia sẻ trong Hội yêu sách - nhóm những người thích đọc sách trên mạng xã hội - về các cuốn sách dự định tặng người thân nhân dịp Giáng sinh.

Chia sẻ với Zing, My Doan cho biết việc chọn sách làm quà tặng bắt nguồn từ suy nghĩ “sách có giá thành nhỏ nhưng giá trị sử dụng và ý nghĩa tinh thần lớn”.

“Nếu đang trong giai đoạn khó khăn, sách có thể an ủi và đồng hành để cùng bạn chào đón năm mới. Mình hy vọng người nhận sẽ luôn bình an, hạnh phúc. Tặng món quà này cũng là để khuyến khích bạn bè, người thân đọc sách nhiều hơn”, My Doan bày tỏ.

Một số tác giả, người làm công tác xuất bản cũng mong muốn nhắn gửi yêu thương, lan tỏa văn hóa đọc qua những hộp quà nhỏ từ sách.

Sách được chọn là quà tặng dịp Noel. Ảnh: Thu Trang.

Chọn sách làm quà tặng

Dịp cuối năm, khi không khí Giáng sinh cận kề, một trong số những người đang miệt mài gói nhiều hộp quà nhỏ từ sách để đem tặng là chị Nguyễn Thu Trang, Giám đốc Bản quyền - Xuất bản thương hiệu Tân Việt Books.

Là người làm công tác xuất bản, công việc hàng ngày vốn gắn liền sách, chị Thu Trang mong muốn “đem những gì mình làm ra để tặng bạn bè, người thân và đồng nghiệp”.

“Nếu cứ đơn thuần gửi chuyển phát nhanh một cuốn sách, món quà sẽ không ý nghĩa lắm. Vì thế, tôi tìm mua những phụ kiện nhỏ xinh, chủ yếu từ thiên nhiên, giúp bảo vệ môi trường, để trang trí thêm khi gói sách”, chị Thu Trang chia sẻ.

Ý tưởng này đến với chị cũng rất tình cờ. Ban đầu, chị gói một cuốn sách tặng con gái và bé rất thích. Điều đó khiến người mẹ này nghĩ chắc hẳn đứa trẻ khác, hay rộng hơn là những người khác khi nhận được một hộp quà đẹp từ sách, cũng sẽ hào hứng không kém.

Chị Thu Trang tận dụng những tờ giấy kraft có sẵn trong phòng làm việc, sau đó mua thêm cành thông tươi, hoa bông, cúc họa mi và tận dụng những món đồ từ mùa Giáng sinh trước để trang trí cho hộp quà thêm ấn tượng.

“Mọi người nhận quà đều cảm thấy vui vì ý nghĩa của nó. Món quà có giá trị vật chất nhỏ, nhưng tình cảm gửi gắm vào đó lại rất lớn. Nó làm tăng thêm gia vị cho cuộc sống”, chị Thu Trang bày tỏ.

Những gói quà từ sách được chị Nguyễn Thu Trang gói và trang trí. Ảnh: NVCC.

Theo đại diện Tân Việt Books, năm nay, đại dịch khiến ngành sách nói riêng và đời sống xã hội nói chung gặp nhiều khó khăn. Các món quà mang tính chất tinh thần như thế này sẽ giúp chúng ta tìm lại niềm vui và động viên nhau cùng cố gắng trong chuỗi ngày còn nhiều lo lắng vì dịch bệnh hay bận rộn dịp cuối năm.

Đến nay, nhiều hộp quà như thế đã được chuyển đến bạn bè, người thân của chị Thu Trang. Không những thế, Giám đốc Bản quyền - Xuất bản thương hiệu Tân Việt Books còn tổ chức workshop nhỏ để đồng nghiệp trong công ty cùng tham dự và hỗ trợ trong việc đóng gói.

Cách đây ít ngày, chị Nguyễn Thị Việt Hà - Trưởng phòng Truyền thông Alpha Books - nhận được gói quà như thế. Chị kể bản thân vẫn hay được bạn bè gửi tặng sách. Nhưng lần này, gói sách được bọc cẩn thận và trang trí đẹp mắt.

“Là người mê đọc sách, tôi rất vui khi nhận được món quà này. Người tặng sách cho tôi cũng làm trong giới xuất bản. Bạn ấy vốn cẩn thận, trau chuốt và yêu cái đẹp. Tôi thậm chí không nỡ mở gói quà vì muốn lưu giữ mãi hình ảnh này”, chị Việt Hà tâm sự.

Theo Trưởng phòng Truyền thông Alpha Books, sách là món quà hữu ích và có giá trị sử dụng lâu dài. Tặng sách cho người thân trong các dịp đặc biệt là điều ý nghĩa.

“Giáng sinh cũng là dịp để người ta tặng cho nhau những món quà từ sách. Tôi thấy vui nếu lựa chọn này trở thành ‘trend’, vì điều đó sẽ giúp lan tỏa tinh thần đọc sách đến nhiều người hơn nữa”, chị Việt Hà nói.

Ở các nước phương Tây, mỗi khi đến dịp Giáng sinh, người ta thường tạo bất ngờ cho nhau bằng những món quà đặc biệt. Trào lưu này đang dần trở nên phổ biến ở Việt Nam. Bắt nhịp xu hướng đó, tác giả trẻ Nam Kha quyết định thực hiện “hộp quà sách” để gửi đến độc giả như lời cảm ơn vì đã đồng hành cùng anh trên con đường sáng tác 10 năm qua và động viên nhau cùng vượt qua đại dịch.

“Nếu xu hướng này được nhân rộng, chắc chắn sẽ tạo nên một làn sóng khuyến khích văn hóa đọc phát triển. Khi đó, người tặng cần sáng tạo hơn trong việc thiết kế hộp quà để tạo bất ngờ, còn người nhận sẽ có thêm trải nghiệm khi đọc sách”, Nam Kha nêu quan điểm.

Lựa chọn sách phù hợp để tặng

Những món quà từ sách dịp này không chỉ được đầu tư bởi phần trang trí bắt mắt, sáng tạo, mà việc lựa chọn chủ đề sách hay phong cách làm hộp quà đều mang dấu ấn của người tặng.

"Hộp quà sách" của tác giả Nam Kha. Ảnh: NVCC.

Đại diện Tân Việt Books cho biết một điểm đặc biệt thú vị là dịp cuối năm nay, đơn vị này phát hành nhiều tựa sách liên quan Giáng sinh như bộ Shoe Books, Ý nghĩa của Mariah Carey, Wham! George & tôi: Hồi kí hay Những người phụ nữ bé nhỏ.

“Khâu lựa chọn sách cũng rất quan trọng. Tôi chủ yếu lựa những cuốn có bối cảnh, không khí Giáng sinh hoặc chủ đề về cách con người vượt khó trong đại dịch. Sau một năm, đọc những ấn phẩm như thế, chúng ta có dịp ngồi lại để biết được rằng sách vẫn luôn ở bên, động viên ta cùng nhau cố gắng”, chị Thu Trang bày tỏ.

Theo chị, việc gói sách thành những món quà nhỏ sẽ mang lại ý nghĩa cho cả người nhận và người tặng, bởi “sách luôn truyền tải một thông điệp, tình cảm rõ ràng”.

Những người làm công tác xuất bản đôi khi chỉ chú tâm đến các tựa sách mà bản thân tham gia thực hiện. Việc tặng sách cho đồng nghiệp cũng là cơ hội để họ tìm hiểu thêm về cuốn sách mà mình không thực hiện.

“Hộp quà sách” của tác giả trẻ Nam Kha trong dịp này cũng được cả ê-kíp thực hiện công phu như một phiên bản giới hạn chào đón Giáng sinh nhân dịp ra mắt cuốn sách mới Sáng ý tưởng, tạo thành công - Giữ chất riêng, làm khác biệt (tác phẩm hướng đến cuộc sống bình thường mới, khuyến khích mọi người sáng tạo để tìm hướng đi trong dịp năm mới).

Đi kèm cuốn sách, cây bút trẻ quyết định gửi tới bạn đọc hộp quà có tên “Happy New You” với ba món đồ nhỏ gồm: Chiếc lọ biệt dược thảo mộc, bộ lịch năm mới và mô hình đế lịch để bàn máy đánh chữ độc đáo.

Theo Nam Kha, chúng sẽ gợi cảm hứng sáng tạo cho người nhận, đúng như chủ đề cuốn sách muốn truyền tải. Chiếc lọ “biệt dược sáng tạo” chứa các nguyên liệu trà thảo mộc, mang hương thơm dễ chịu, gợi cảm hứng sáng tạo thông qua khứu giác. Bộ lịch để bàn gồm các câu nói truyền cảm hứng tích cực từ nhân vật trong sách. Đặc biệt, phần đế lịch mô phỏng máy đánh chữ phù hợp với những ai thích đọc sách, viết lách và yêu sáng tác.