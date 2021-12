Món quà sức khỏe cho Giáng sinh an lành

Đón mùa Giáng sinh và năm mới sau thời gian dài giãn cách, phần lớn người tiêu dùng đều mong chờ các chương trình khuyến mại như mọi năm, nhưng phải theo cách an toàn nhất.

Giáng sinh năm nay mang đến nhiều điều đặc biệt, khi trùng thời điểm cả nước bước vào trạng thái bình thường mới sau thời gian dài giãn cách. Tâm trạng căng thẳng, lo lắng trước nguy cơ lây nhiễm bệnh cao trong những ngày cách ly khiến nhiều người thay đổi quan niệm sống theo hướng suy nghĩ cho bản thân và gia đình nhiều hơn, tăng hưởng thụ và hạn chế trì hoãn các dự định, mục tiêu đã đặt ra.

Các năm trước, chị Hương (30 tuổi, TP.HCM) thường chờ đến ngày giảm giá cuối để mua quà tặng người thân, bạn bè dịp Giáng sinh. Năm nay, chị đã chuẩn bị việc này sớm hơn.

Chị Hương cho rằng bản thân và gia đình đã bị xáo trộn cuộc sống, buồn phiền, lo lắng vì Covid-19, nên không có lý do nào để trì hoãn việc biến mùa lễ hội năm nay thành dịp chăm lo cho người thân, gửi gắm lời chúc sức khoẻ, an lành và may mắn. Do vậy, thay vì mua các món quà nhỏ để kỷ niệm như chiếc khăn, quần áo, chị quyết định đổi nệm mới cho bố mẹ với suy nghĩ không gì quý hơn giấc ngủ tuổi già.

"Gần đây, ông bà trằn trọc khó ngủ, triệu chứng đau mỏi lưng xuất hiện thường xuyên hơn nhưng không nói vì cho đó là điều bình thường của tuổi già, cũng một phần vì sợ tôi lo lắng", chị cho biết. Sau khi tham khảo thông tin các trang web chuyên về giấc ngủ và sức khoẻ người già, chị nhận ra tấm nệm là yếu tố quyết định lớn đến chất lượng giấc ngủ. Đây là thực tế mà trước đây chị không quá quan tâm.

Nệm Kymdan là món quà sức khỏe lý tưởng dịp lễ Giáng sinh và năm mới.

Theo chị Hương, dù giá nệm Kymdan khá cao, nhưng làm từ 100% cao su thiên nhiên, có tính năng bảo vệ 3 đường cong tự nhiên của cột sống. Sản phẩm không chỉ nâng đỡ cột sống khoẻ mạnh, mà còn giúp phục hồi sức khoẻ từ giấc ngủ - điều những người từng trải qua bệnh đau lưng đều thấm thía. Chọn mua nệm nhân dịp Giáng sinh và năm mới, chị Hương nhận ưu đãi giảm giá 12% và nhiều quà tặng đi kèm từ Kymdan. “Tôi tin, món quà Giáng sinh ý nghĩa này sẽ đem đến bất ngờ chưa từng có cho bố mẹ”, chị Hương vui vẻ cho biết.

Ngoài chương trình khuyến mại đặc biệt nhân mùa Giáng sinh và năm mới, công ty Kymdan đã đưa ra các chương trình bán hàng an toàn, thiết thực, đặt người tiêu dùng ở vị trí trọng tâm. Việc làm này thể hiện sự nhạy bén, cũng phù hợp với thực tế diễn biến khó lường của dịch bệnh, nhất là trong bối cảnh vừa xuất hiện biến thể mới Omicron có khả năng lây nhiễm cao hơn các biến thể virus trước. Theo đó, thay vì khuyến mại tại cửa hàng truyền thống, Kymdan ra mắt chương trình ưu đãi đặc biệt "Merry Christmas and Happy New Year", áp dụng tại website và ứng dụng Kymdan Store.

Đại diện Kymdan nhận định, Giáng sinh và năm mới năm nay sẽ đặt ra nhiều thách thức cho các nhà bán lẻ trong bối cảnh dịch Covid-19 chưa có dấu hiệu kết thúc. Do vậy, Kymdan luôn sẵn sàng các phương án thích nghi để tạo sự thuận lợi, an toàn nhất cho khách hàng.

"Với website online, người tiêu dùng ở bất cứ đâu cũng mua sắm được sản phẩm đa dạng, chính hãng Kymdan một cách an toàn trong bối cảnh dịch bệnh. Không chỉ tiện lợi, website mua sắm còn giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại khi đến cửa hàng. Bất cứ lúc nào, bạn đều có thể đặt hàng sản phẩm Kymdan, thanh toán trực tuyến và nhận hàng tại nhà mà không phải trả bất kỳ chi phí giao hàng phát sinh nào", đại diện Kymdan cho biết thêm.

Nệm Kymdan được bác sĩ Rodney Rowe - chuyên gia ngành xương và cột sống tại Australia - khuyên dùng.

Chương trình khuyến mại "Merry Christmas and Happy New Year" diễn ra từ ngày 1/12 đến hết ngày 31/12, trên website www.kymdanshop.vn và ứng dụng Kymdan Store (tải tại đây). Theo đó, người tiêu dùng mua nệm, gối, giường, sofa Kymdan được ưu đãi 12% (trên giá niêm yết) và nhiều quà tặng theo chương trình khuyến mại chung. Khi nhập mã ưu đãi "GIANGSINHANLANH" hoặc “CANHABINHAN”, như một lời cầu chúc sức khoẻ, an lành cho bản thân, gia đình và đất nước, khách hàng sẽ nhận 500.000 đồng hay 1 triệu đồng tuỳ theo giá trị đơn hàng.

Mua nệm Kymdan qua ứng dụng Người tiêu dùng có thể mua nệm Kymdan qua ứng dụng di động

Cụ thể, khách mua nệm từ 17 đến dưới 25 triệu đồng được ưu đãi 12%, tặng bộ ga trải giường Kymdan Lavish và Kymdan Serenity (mỗi loại một bộ) và trừ 500.000 đồng vào hóa đơn thanh toán. Mua nệm từ 25 đến dưới 35 triệu đồng được ưu đãi 12%, tặng 2 bộ ga trải giường Kymdan Serenity và trừ 500.000 vào hóa đơn thanh toán.

Mua nệm từ 35 đến dưới 45 triệu đồng được ưu đãi 12%, tặng 2 bộ ga trải giường Kymdan Serenity, 2 gối Pillow PresssureFree Air và trừ 1 triệu đồng vào hóa đơn thanh toán. Mua nệm từ 45 triệu đồng trở lên được ưu đãi 12%, tặng 2 bộ ga trải giường Kymdan Serenity Premium, một gối ôm Kymdan SoftTouch cỡ trung (chiều dài 105 cm) và trừ 1 triệu đồng vào hóa đơn thanh toán.

Khách hàng mua gối Kymdan cũng được ưu đãi 12%, tặng một vỏ bọc gối Classic cùng kích thước và trừ 100.000 đồng vào hóa đơn thanh toán, trong khi mua ga trải giường sẽ được ưu đãi 25%.