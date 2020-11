Món ngon từ trứng non ở TP.HCM

Thành phần trứng non trong món ăn đường phố TP.HCM tạo hương vị béo ngậy khó quên cho những ai lần đầu thưởng thức.

Trứng non được xem là phần ngon và bổ dưỡng nhất của con gà. Các món từ trứng non được thêm thắt nhiều nguyên liệu như rau thơm, hành phi, tóp mỡ, nước sốt... để đồ ăn bớt ngán và ngon miệng hơn. Cơm, bánh ướt, bánh mì, xôi có trứng non là gợi ý lý tưởng cho bữa ăn lạ vị.

Bánh mì trứng non lòng đào

Bên cạnh các thành phần quen thuộc như gà xé rim, chà bông, giò, rau thơm... bánh mì thu hút thực khách bởi phần nhân đỏ gạch bắt mắt từ trứng non lòng đào.

Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận được độ đậm đà, béo bùi của trứng non pha lẫn mùi thơm của các loại thịt, sốt cay ngọt dậy vị, rau dưa tươi mát. Giá cho chiếc bánh kích thích vị giác này là 20.000 đồng.

Một thực khách nhận xét: "Bánh mì ngon lắm, nhân nhiều. Gà xé dai và trứng non khá béo, mềm mềm dẻo dẻo cắn vào rất đã. Nước sốt cũng vừa ăn. Nói chung ổ bánh mì khá chất lượng, đáng tiền. Đây là sự lựa chọn ổn và lạ miệng thay vì bánh mì truyền thống".

Địa chỉ gợi ý: Đặng Dung (quận 1), Đặng Văn Ngữ (quận Phú Nhuận).

Trứng non dễ ngấy nên dưa chua, nước sốt sẽ giúp cân bằng hương vị. Ảnh: Onghoangtrasua.

Xôi viên kèm trứng non

Hương vị mềm dẻo, béo thơm hòa quyện trong món xôi viên ăn kèm trứng non tạo sức hút với các thực khách Sài thành. Xôi bắp được nấu cùng nước cốt dừa nên giữ độ ẩm, không bị khô, kết hợp cùng thịt gà, xá xíu, trứng non đậm vị.

Các món xôi kèm trứng non có nhiều kiểu để thực khách lựa chọn. Một phần xôi bắp (gà xé - trứng non) và xôi viên bọc trứng muối có giá 45.000 đồng. Xôi bắp xá xíu và trứng non giá 37.000 đồng. Xôi bắp đùi gà trứng non 42.000 đồng. Xôi bắp trứng non 38.000 đồng.

Địa chỉ gợi ý: Trường Sa (quận Phú Nhuận).

Xôi bọc trứng muối ăn kèm trứng non đậm vị béo bùi nhưng khiến thực khách dễ ngán. Ảnh: Kaiwaii.food.

Bánh ướt lòng gà trứng non

Bánh ướt lòng gà với sự kết hợp hài hòa giữa các nguyên liệu khiến tín đồ sành ăn mê mẩn. Một phần có giá từ 30.000 đến 60.000 đồng, tùy vào sự phong phú của các thành phần như thịt gà xé, lòng mề, trứng non, rau thơm, hành phi... Nước chấm chua ngọt giúp cân bằng hương vị.

Quán chuyên đặc sản bánh ướt lòng gà ở đường Thiên Phước, quận Tân Bình, là địa chỉ bạn có thể tìm đến. Ngoài bánh ướt, quán cũng phục vụ cháo, gỏi gà.

Thực khách đánh giá: "Bánh ướt ở đây mỏng hơn với những nơi khác nên dễ thấm sốt. Nước mắm nhiều người chê nhạt nhưng mình ăn thấy vị ngọt vừa vặn. Lưỡi heo nhai sần sật, lòng không bị tanh. Trứng gà non lòng đào nấu rất hoàn hảo, có độ béo, thơm hấp dẫn. Điểm trừ là thịt gà hơi bở".

Đặc sản Đà Lạt là món ăn ít dùng nhiệt, hợp hưởng thức trong thời tiết nóng bức tại TP.HCM. Ảnh: Anloibanghong.

Cơm gà xé trứng non

Nếu thịt gà ta mang đến vị ngọt dai thì trứng non là điểm nhấn thơm béo trong phần cơm dẻo bùi. Cơm gà có nhiều biến tấu. Tại TP.HCM, thực khách sẽ được thưởng thức nhiều kiểu như cơm gà Hội An, Nha Trang, Phú Yên...

Phần gỏi thịt xé, lòng gà, hành phi, rau thơm thấm đều gia vị, bên cạnh là trứng non lòng đào tan chảy, quyện vào từng hạt cơm. Bạn chỉ cần chan thêm nước mắm tỏi ớt, thêm ít dưa chua là có bữa ăn "ngon lành cành đào".

Bạn có thể thử đĩa cơm gà trứng non hấp dẫn ở quán đường D5 (quận Bình Thạnh), Trường Sa (Phú Nhuận), Trương Công Định (Tân Bình)...

Cơm gà thường được dùng kèm nước súp để dễ ăn hơn. Ảnh: Trakity1518

Mì trộn trứng non

Mì gói được nấu bằng nước xương, người bán rắc thêm chút mỡ hành và nhiều thành phần chất lượng gồm thịt bằm, lòng, sụn và trứng non. Một tô có trứng đầy đủ giá 46.000 đồng.

Trứng non làm kiểu lòng đào, có độ béo thơm vừa miệng, ăn không ngán. Bạn có thể chấm các nguyên liệu cùng nước mắm pha muối chanh để ăn đậm đà hơn.

Quán ăn trên đường Trương Định (quận 3) là địa chỉ gợi ý. Ngoài mì trộn, quán cũng có các món từ trứng non hấp dẫn không kém như bánh canh, miến, nui...

Bên cạnh mì trộn là chén nước súp nấu từ xương gà, thơm tiêu và hành lá. Ảnh: Hukha.foodaholic.