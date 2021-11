Món ngon khiến cậu út Leon nhà Hà Hồ mê mẩn

Sau này, Leon thường bị chụp lại khoảnh khắc giành sữa với anh hai, chị ba và tỏ ra "mãn nguyện" mỗi khi cầm trên tay món ngon yêu thích là sữa non tươi. Tròn một tuổi, Leon và chị gái Lisa được mẹ Hà Hồ cho uống 2 hộp VitaDairy Colos Fresh Milk với sữa non tươi mỗi ngày. Tuy nhiên, cậu út lúc nào cũng tỏ vẻ thòm thèm và đòi uống thêm.

Mới đây, Hồ Ngọc Hà đăng tải hình ảnh ghi lại khoảnh khắc thường ngày ở nhà. Mỗi khi mở tủ lạnh, Leon luôn là nhân vật nhào lên để giành hộp sữa non tươi yêu thích, trong khi cô chị Lisa tròn mắt quan sát hành động háu ăn của cậu em trai song sinh.

Trong một buổi chụp ảnh gia đình, cả ê-kíp đã phải bật cười khi nhìn thấy biểu cảm "khó đỡ" của Leon. Được phát đủ khẩu phần, song cậu vẫn tăm tia hộp sữa non tươi trên tay Lisa.

VitaDairy Colos Fresh Milk với sữa non tươi là sản phẩm sữa được nhập khẩu trực tiếp từ đảo Tasmania, Australia, đang được đông đảo mẹ Việt lựa chọn nhờ hương vị thơm ngon, phù hợp khẩu vị, nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày của các bé và tốt cho hệ miễn dịch nhờ bổ sung thành phần sữa non.

Sản phẩm VitaDairy Colos Fresh Milk với sữa non tươi, được VitaDairy - doanh nghiệp sữa hàng đầu tại Việt Nam - sản xuất tại trang trại VitaDairy Australia ở Tasmania (Australia) và nhập khẩu 100% về Việt Nam. Với nguồn nguyên liệu sữa tươi, được thu hoạch từ những đàn bò chăn thả tự nhiên trên đồng cỏ tại hòn đảo có không khí sạch nhất thế giới Tasmania, đồng thời bổ sung sữa non chứa kháng thể tự nhiên, VitaDairy Colos Fresh Milk với sữa non tươi mang đến người tiêu dùng lựa chọn tốt cho sức khỏe, giúp phát triển thể chất và hỗ trợ tăng cường miễn dịch cho thế hệ trẻ em Việt Nam.

Độc giả tham khảo thông tin và đặt hàng tại đây. Ngoài ra, khi mua một thùng VitaDairy Colos Fresh Milk, người dùng sẽ được tặng kèm một bò bông thiên đường Tasmania - Australia.