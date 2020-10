Món đồ làm đẹp yêu thích của Jihyo và Sana

Hai thành viên nhóm TWICE đặc biệt chú trọng việc dưỡng ẩm cho môi mỗi ngày.

Theo Koreaboo, TWICE đánh dấu sự trở lại vào 26/10 với ca khúc I Can't Stop Me. Với phần giai điệu bắt tai mang âm hưởng của những bản nhạc phim hành động viễn tưởng đã giúp 9 thành viên nhà JYP ghi dấu trên các bảng xếp hạng.

Mới đây, tham dự cuộc phỏng vấn với Harper's Bazaar, TWICE đã trả lời một số câu hỏi về chu trình chăm sóc và dưỡng da của bản thân. Phóng viên muốn họ giải đáp thắc mắc về sản phẩm "ruột" ưng ý nhất giữa chuỗi các mặt hàng mà 9 mỹ nhân thường xuyên phải tiếp xúc.

Jihyo và Sana chuộng các sản phẩm dưỡng ẩm tốt cho môi. Ảnh: Pinterest.

Sinh sống tại thời tiết có khí hậu ôn đới, các thành viên TWICE đặc biệt chú trọng việc dưỡng ẩm. Do làn da thường xuyên phải tiếp xúc với nhiều sản phẩm make up trong thời gian dài dẫn đến tình trạng thiếu chất, bong tróc và nứt nẻ khi đông tới.

Jihyo là người đầu tiên đưa ra món đồ được cô luôn mang theo và chăm chỉ sử dụng. "Đôi môi của tôi rất dễ bị khô và cần tẩy da chết nhiều hơn, do đó son dưỡng ẩm là sản phẩm không thể thiếu".

Bên cạnh đó, Sana cũng khẳng định son dưỡng môi là một trong số những món đồ làm đẹp được cô dùng nhiều nhất. Tuy nhiên, sản phẩm của giọng ca đến từ Nhật Bản có sự khác biệt so với trưởng nhóm. Cô chuộng loại có tác dụng tẩy da chết với các hạt đường nhỏ li ti. "Tôi bắt đầu sử dụng nó kể từ năm ngoái vì những hiệu quả mà tôi nhận được".

Trong khi Jihyo ưa chuộng son dưỡng giúp làm mềm môi, Sana lại thích các thành phần có khả năng tẩy da chết. Ảnh: Pinterest.

Để tìm kiếm một sản phẩm thật sự phù hợp với mình là điều không dễ, do đó khi nhận thấy tác dụng của son dưỡng cho đôi môi, Sana đã dự trữ một lượng không nhỏ. "Tôi sở hữu 3 thỏi son của hãng mình yêu thích trong túi", cô chia sẻ với Harper's Bazaar.

Nhiều người thường có thói quen chỉ chăm sóc da mà quên đi đôi môi của mình. Nhưng với Jihyo và Sana, việc tẩy da chết và dưỡng ẩm luôn là bước quan trọng để có được vẻ ngoài tươi tắn.