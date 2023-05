Món cá in 3D

Một công ty công nghệ thực phẩm của Israel đã tạo ra phi lê cá nấu in 3D đầu tiên sử dụng tế bào động vật được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm.

Một món ăn chứa những miếng cá mú phi lê được in 3D.

Trong những năm trở lại đây, thịt bò và gà được nuôi trong phòng thí nghiệm đã thu hút sự chú ý của nhiều người nhờ ít nguy hại đến môi trường nông nghiệp và bảo tồn hệ sinh thái động vật. Tuy nhiên, rất ít công ty tham gia vào thị trường hải sản.

Công ty Steakholder Foods của Israel đang hợp tác với Umami Meats ở Singapore để làm phi lê cá in 3D, nhằm ngăn chặn tình trạng số lượng cá suy giảm.

Một nhân viên đang cầm miếng cá mú mới in 3D tại văn phòng của Steakholder Foods ở Rehovot, Israel.

Cụ thể, Umami Meats sẽ chiết xuất các tế bào từ cá mú để phát triển thành cơ bắp và mỡ. Sau đó, Steakholder Foods cho chúng vào mô hình sinh học phù hợp với máy in 3D để tạo thành miếng phi lê với những đặc tính giống như những con cá đánh bắt trên biển.

Công ty này cũng hy vọng sản phẩm đầu tiên của mình sẽ ra mắt trên thị trường Singapore vào năm tới. Sau đó, họ sẽ tiếp tục tấn công thị trường Mỹ và Nhật Bản.

Việc nuôi cấy tế bào tiêu tốn rất nhiều chi phí hơn cả hải sản truyền thống. Do đó các tế bào cá hiện tại đang pha loãng với các thành phần có nguồn gốc từ thực vật.

Ông Arik Kaufman, giám đốc điều hành của Steakholder Foods, cho biết: "Trong thời gian tới, mức độ phát triển sản phẩm sẽ phức tạp hơn nhưng giá cả để sản xuất sẽ giảm".

Khi miếng phi lê được hình thành qua máy in 3D và qua chế biến, thực khách sẽ khó có thể phân biệt được loại cá này vì chúng giống với những món cá truyền thống khác. Việc tạo phi lê cá in 3D tuy đơn giản hơn so với thịt bò nhưng nó có một số nhược điểm.

Một đầu bếp đang chuẩn bị món ăn với những miếng cá mú được in 3D để nếm thử.

Theo ông Mihir Pershad, giám đốc điều hành của Umami Meats, tế bào gốc bò đã được nghiên cứu rộng rãi nên rất dễ phát triển. Trong khi đó, chúng ta cần nhiều tài liệu để hiểu rõ tế bào cá phát triển như thế nào. Ngoài ra, số lượng các nhà nghiên cứu làm việc trong tế bào cá ít hơn nhiều so với tế bào động vật và người.

Hiện tại, Umami Meats đã phát triển thành công quy trình thực hiện cho cá mú và cá chình. Công ty cũng hy vọng sẽ bổ sung thêm 3 loài cá có nguy cơ tuyệt chủng khác trong tháng tới.