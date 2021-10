Món bún mắm hấp dẫn của 9X Việt ở châu Âu

Sống tại Thụy Sĩ được 5 năm, độc giả Tra My Nguyen vẫn không quên những hương vị ẩm thực quê nhà.

Chia sẻ với Zing, chị Tra My Nguyen cho biết bản thân sinh ra và lớn lên ở Nghệ An, nhưng lại may mắn từng được thử nhiều món ngon khắp ba miền. Trong đó, bún mắm hay lẩu mắm miền Tây là hương vị để lại nhiều ấn tượng.

Nước dùng bún mắm thường được nấu từ mắm cá linh, cá lóc hoặc cá sặc… Với chị, mắm cá Châu Đốc ngon nhất bởi hương vị hấp dẫn, đậm đà khi được nấu cùng nước dừa tươi. Khi ăn, bạn kết hợp cùng các loại rau như rau muống, rau nhút, lục bình, cà tím, rau chuối , bông điên điển hay bông so đũa, hẹ, khổ qua...

Dù sống trên đất khách, Tra My Nguyen vẫn thường trổ tài chế biến nhiều món Việt. Công thức bún mắm được chị học hỏi, nêm nếm sao cho tương tự với lúc từng trải nghiệm ở TP.HCM và gia giảm thành phần phù hợp khẩu vị gia đình. Tại Thụy Sĩ không có cá lóc, nữ 9X sử dụng cá dorade (cá tráp đầu vàng) thay thế. Chị cũng gợi ý có thể mua cá basa đông lạnh.

Nguyên liệu

250 g mắm cá linh

250 g mắm cá sặc (có thể thêm mắm cá lóc)

300 g tôm tươi

300 g thịt heo quay

1 con mực ống

1 con cá dorade (hoặc cá bông lau hay cá lóc)

2 cây xương ống heo, sườn heo hoặc xương gà

200 g thịt ba rọi

5 cây sả (đầu băm nhỏ, thân đập dập)

2 quả cà tím

Cá thát lát nhồi ớt

2 củ ngải bún

1 trái dừa tươi

Tỏi, hành tím băm nhỏ

Gia vị: đường, bột nêm, dầu ăn, nước mắm

Bún tươi

Chanh, tỏi, ớt, rau sống (chủ yếu rau muống, hẹ, rau nhút, rau chuối...)

Cách làm

Làm sạch cá dorade tươi, lược phần fillet ra khỏi phần xương và để riêng, rã đông nếu dùng cá bông lau.

Rửa sạch xương ống heo, sườn heo, cho vào nồi với 1 ít nước, đun sôi khoảng 5 phút thì đem đổ và rửa sạch lần nữa.

Cho khoảng 3 lít nước bắc lên hầm, khi nước sôi khoảng 15 phút thì thêm bộ xương cá vào hầm chung, vặn nhỏ lửa, hớt bọt cho nước trong.

Cho mắm cá linh, mắm cá sặc vào 1 nồi nhỏ với nước dừa tươi, nấu khoảng 5-7 phút mắm sẽ rục xương và thịt ra. Tắt lửa, lấy rây để lọc bỏ xương.

Đổ chén mắm cá vào nồi nước lèo, nêm nếm nước mắm, đường vừa ăn. Đập dập thân cây sả thả vào nồi nước lèo, để mức lửa nhỏ.

Trong lúc hầm nước lèo, rửa sạch và cắt cà tím thành từng khúc nhỏ.

Đặt chảo lên bếp, cho dầu ăn cùng sả băm, tỏi và ớt băm, hành tím băm vào phi thơm.

Cho thịt ba rọi thái mỏng vào xào săn rồi thả cà tím vào cùng 2 củ ngải bún đập dập, thêm tí nước mắm đảo đều khoảng 2 phút rồi tắt bếp.

Nước lèo sau khi hầm ngọt thì vớt xương ra.

Đổ hết phần cà tím và tỏi, sả vào nồi nước lèo, nêm nếm nồi nước dùng cho đậm đà.

Nhúng cá, mực, tôm... vào nước dùng đến khi vừa chín tới, vớt ra để giữ được vị ngọt và tươi của hải sản.

Cho bún vào tô, xếp tôm, thịt lên rồi cho nước dùng vào.

Thưởng thức