Món ăn Việt lọt danh sách món tráng miệng yêu thích nhất thế giới

1. Nhân viên IT ở quốc gia châu Á nào đạt mức lương trung bình hơn 6.600 USD /tháng? Singapore

Ấn Độ

Indonesia

Việt Nam Theo Bloomberg, lương của nhân viên IT Singapore đạt trung bình 6.666 USD /tháng, tăng 7,6% so với năm 2022. Mức lương này cao hơn rất nhiều so với một số nước trong khu vực châu Á. Ví dụ, mức lương trung bình ngành này tại Indonesia và Ấn Độ lần lượt là 1.309 USD /tháng và 1.357 USD /tháng. Ảnh: Bloomberg.