Món ăn nổi tiếng gắn liền với lễ đăng quang của Hoàng gia Anh

Theo New York Times, dù món coronation quiche (bánh trứng đăng quang) cho lễ đăng quang của Vua Charles III nhận được tình cảm thế nào, nó khó có thể làm lu mờ món ăn nổi tiếng nhất cho lễ đăng quang - gà đăng quang (coronation chicken).

Năm 1953, bộ trưởng Lao động Anh yêu cầu trường dạy nấu ăn Le Cordon Bleu London phục vụ bữa trưa tại Trường Westminster cho 350 đại diện nước ngoài được mời dự lễ đăng quang của Nữ hoàng Elizabeth II. Le Cordon Bleu London do thợ bán hoa nổi tiếng Constance Spry và đầu bếp Rosemary Hume điều hành.

Do sinh viên là người phục vụ, cùng nhà bếp quá nhỏ để nấu món nóng trừ súp và cafe, thực đơn được đơn giản hóa nhưng cũng đủ trang trọng cho sự kiện lịch sử này của nước Anh, theo BBC.

Đó chính là khi món gà đăng quang - hay còn có tên trong thực đơn là Poulet Reine Elizabeth - ra đời. Đây là món nguội, khi đầu bếp luộc gà với nước và rượu, sau đó phủ lớp sốt kem có sốt mayonnaise, kem đánh bông, quả mơ và cà chua xay nhuyễn, bột cà ri, chanh, hạt tiêu và rượu vang đỏ. Món ăn đi kèm với salad có cơm, đậu xanh và ớt cay.

Theo Freya Perryman - nhân viên truyền thông của Le Cordon Bleu London, Rosemary Hume và Constance Spry tạo ra công thức này, “với công lao chính thuộc về bà Hume, trong khi các sinh viên giúp điều chỉnh hương vị cho phù hợp".

Theo BBC, vẫn chưa rõ nguồn cảm hứng chính xác cho món ăn này. Có ý kiến cho rằng món ăn được sáng chế cho đại lễ bạc của Vua George V vào năm 1935, với tên gà Jubilee. Tuy nhiên, rất ít bằng chứng củng cố cho lý thuyết này.

Vào thời điểm gà đăng quang được tạo ra, đây là món ăn xa xỉ. Công thức lần đầu tiên được chia sẻ trong cuốn Constance Spry Cookery Book xuất bản năm 1956, nhưng phải tới những năm 1970 và 1980, gà đăng quang mới trở thành món ăn quen thuộc trong tiệc buffet và tiệc tối.

Trong những năm qua, công thức gà đăng quang trở nên quen thuộc với các hộ gia đình Anh. Nhiều đầu bếp nổi tiếng của nước này cũng sáng tạo công thức riêng. Trong đó phải kể đến Heston Blumenthal, người đã làm lại món này - thêm các loại gia vị, sultanas và hạt nigella - cho bữa tiệc mừng đại lễ Kim cương của Nữ hoàng Elizabeth II vào năm 2012.

70 năm sau khi ra đời, gà đăng quang vẫn phổ biến khắp Vương quốc Anh, thường được tìm thấy trong hình dạng sandwich ở các siêu thị lớn nhất lẫn quán cafe nhỏ.

