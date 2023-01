Món ăn gây bỏng dạ dày lại thành trend trên TikTok

Trang The Guardian đưa tin hơn 20 trẻ em ở Indonesia đã bị tổn thương sau khi tham gia một thử thách lan truyền trên TikTok. Trong các video, những trẻ đang ngấu nghiến món ăn vặt đường phố có tẩm nitơ lỏng, thường được gọi là "hơi thở của rồng".

Chính phủ nước này cảnh báo về sự nguy hiểm của việc sử dụng nitơ lỏng trong thực phẩm ăn liền, kêu gọi cảnh giác cao hơn sau khi một số trẻ em bị bỏng dạ dày và ngộ độc thực phẩm do ăn chiki ngebul hay chikibulis - loại kẹo cầu vồng được bao phủ bởi lớp nitơ lỏng dạng sương mù.

Dicky Budiman, bác sĩ người Indonesia và là nghiên cứu về an ninh y tế toàn cầu tại Đại học Griffith, cho biết nitơ lỏng khiến món ăn giống như bốc khói khi ăn, nhưng nếu ăn nó trước lúc nitơ lỏng bay hơi có thể gây bỏng và thủng ruột, trường hợp nghiêm trọng nhất có thể dẫn đến tử vong.

Tổng giám đốc Bộ Y tế Indonesia, Maxi Rein Rondonuwu, cho biết trong một tuyên bố rằng bỏng da và khó thở nghiêm trọng là những rủi ro tiềm ẩn khác khi ăn món này.

Không có trường hợp tử vong nào được báo cáo, nhưng Bộ cho biết khoảng 25 trẻ em đã bị ảnh hưởng, trong đó có hai trẻ phải nhập viện. Budiman cho hay số trẻ em bị tổn thương sức khỏe có thể cao hơn nhiều.

Việc sử dụng nitơ lỏng trong thực phẩm cần lưu ý về nguyên tắc an toàn. Ảnh: ShutterStock.

Bộ đã yêu cầu cơ quan y tế địa phương giám sát các nhà hàng sử dụng nitơ lỏng, đồng thời thông báo cho họ về cách người tiêu dùng có thể thưởng thức nitơ lỏng một cách an toàn.

Các hàng rong di động được khuyên không nên bán những món ăn vặt như vậy. Thông báo cũng yêu cầu các trường giáo dục trẻ em về những nguy hiểm.

Trên TikTok, có thể bắt gặp hàng chục video quay cảnh thanh thiếu niên và trẻ nhỏ với những cuộn khói bốc ra từ miệng khi chúng ngấu nghiến chiki ngebul. Trong video thu hút gần 60.000 lượt xem, người ta nhìn thấy một đứa trẻ mới tập đi đang nhả khói khi ăn món này.

Budiman cho biết mặc dù món ăn nhẹ đã xuất hiện được vài năm và nitơ lỏng thường được sử dụng trong thực phẩm, những món ăn nhẹ như vậy hiện dễ tiếp cận hơn so với trước đây.

Có thể bây giờ giá món này đã giảm, không chỉ dễ tiếp cận hơn mà số lượng doanh nghiệp sử dụng loại nitơ lỏng này cũng đang tăng lên. Budiman cho biết chúng thường được bán ở các xe hàng rong và nhiều người chế biến thực phẩm không biết cách sử dụng nitơ lỏng đúng cách, trong khi trẻ em không nhận thức được sự nguy hiểm của nó.

“Đối với một số thanh thiếu niên, trải nghiệm những điều nguy hiểm có thể tạo ra sự thích thú. Họ đang háo hức để thử chúng. Đó là điều nguy hiểm", Budiman nói.

